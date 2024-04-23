Ümit Milli Futbol Takımı'nın rakibi İskoçya

Ümit Milli Futbol Takımı, 3 Haziran Pazartesi günü özel maçta İskoçya ile karşı karşıya gelecek.



Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre Ümit Milli Takım'ın, eylül ayındaki 2025 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Eleme Grubu'ndaki İrlanda Cumhuriyeti ve San Marino maçlarına hazırlık niteliği taşıyacak İskoçya karşılaşması İstanbul'da oynanacak. Mücadelenin başlama saati daha sonra açıklanacak.



UEFA 2025 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu'nda İtalya, İrlanda Cumhuriyeti, Norveç, Letonya ve San Marino ile mücadele eden ay-yıldızlı ekip, 7 puanla 5. sırada bulunuyor.



B Grubu'nda yer alan İskoçya ise oynadığı 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle İspanya'nın ardından ikinci sırada yer alıyor.



