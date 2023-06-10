Basketbol Süper Ligi'nde 8 yıl sonra finale kalmayı başaran Pınar Karşıyaka'da başantrenör Ufuk sarıca şampiyonluğu hedeflediklerini söyledi.

Sarıca, maçtan sonra yaptığı değerlendirmede, tüm oyuncularını ve ekibini tebrik ederek, müsabakada çok büyük bir mücadele sergilediklerini kaydetti.



Zor bir rakibe karşı 1-0 geriye düşmelerine rağmen art arda 3 maçı kazanmanın kolay olmadığını belirten Sarıca,



"Oyuncularımla ayrı ayrı gurur duyuyorum, Türk Telekom'u da tebrik etmek istiyorum. İki kere arka arkaya kaybedip, bir de kendi evlerinde kaybedip, yine bugün çıkıp sonuna kadar maçın içinde kaldılar. Bu da önemli bir özellik ama günün kazananı biz olduk. Bunu hak ettiğimizi düşünüyorum. Sezon başında çok yeni bir ekiple başladık yola çıktık. Açıkçası doğruyu söylemek gerekirse hani Anadolu Efes'in aksine biz bu takımı şampiyonluk için kurmadık ama finale getirdik. Yolda büyüdük, kendi özelliklerimizi geliştirdik. Bugün geldiğimiz noktada oynadığımız oyun, beni bir koç olarak gururlandırıyor. Pınar Karşıyaka olarak 8 sene sonra tekrar finale kalmak, o seneyi de dördüncü bitirmiştik, ayrıca beni çok mutlu ediyor. Umarım yolun sonu hayalimizdeki gibi şampiyonluk olur." ifadelerini kullandı.









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