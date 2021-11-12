Uli Hoeness'ten PSG ve Manchester City'e sert eleştiri

Bayern Münih'in onursal başkanı Uli Hoeness, maddi olarak Avrupa'nın en zengin kulüpleri olarak gösterilen Paris Sait-Germain ve Manchester City hakkında konuştu.



İki ekibin zengin olmalarına karşın Şampiyonlar Ligi'ni kazanamadıklarını söyleyen Alman futbol insanı, "Onların b*ktan parası, bu yeterli değil" dedi.



"ARAMIZDA FARK VAR"



Alman futbol insanı, doğrudan PSG'nin başkanı Nasır el-Halifi'yi hedef alarak, "Futboldan hoşlanıp hoşlanmadığını bilmiyorum. Benim ve onun arasında fark var. Ben para kazanmak için çok çalıştım, ona bir hediye olarak verildi." ifadelerini kullandı.



"HEDEFİMİZ ONLARI YENMEK"



PSG'nin ve Manchester City'i yendiklerinde çok mutlu olduğunu söyleyen Hoeness, "Bize yine kaybedecekler. Her zaman değil, zaman zaman. Onları yenmek bizim hedefimiz olmalı. Onları yendiğimizde, ben inanılmaz mutlu oluyorum" şeklinde konuştu.



"KULÜPTE SIKINTI YAŞANABİLİR"



Paris'teki ve Bayern Münih'teki ekonomik modelin tamamen farklı olduğunu vurgulayan 69 yaşındaki futbol insanı, "Paris'te şu an bir yıllık harcama planlanıyor mu, bu bana göre bir dünya değil. Benim bir bakış açım var, ekonomik bakış açısı. Ben paramı bir kerede koymuyorum, eğer böyle yaparsam, benden bir, iki yıl sonra kulüpte sıkıntı yaşanabilir.





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