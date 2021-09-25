Uğurcan Çakır hem zirve yaptı, hem para bastı

Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır, 6 maçta 25 kurtarışla Trabzon kariyerinin en parlak dönemini yaşıyor. Uğurcan Çakır, Konyaspor deplasmanında iki gol yemesine rağmen yaptığı 8 kurtarışla alınan puanda büyük pay sahibi oldu.



Görev yaptığı 6 müsabakada 25 net kurtarışa imza atan 25 yaşındaki eldiven, maç başına yüzde 79 kurtarış oranıyla kariyerinin en yüksek değerine ulaştı.



Sabah Gazetesi'nden Taner Karaman'ın haberine göre; Uğurcan'ın bu değeri geçtiğimiz sezon yüzde 77, bir önceki sezon yüzde 74, 2018-2019'da yüzde 75, 2017-2018'de ise yüzde 63 olarak gerçekleşmişti. Milli file bekçisi, maç başına 3.8 kurtarış ortalamasıyla da en parlak dönemini yaşıyor.



Uğurcan Çakır geçtiğimiz sezon 3.2 olan karnesini yüzde 18.75 geliştirirken bu sezon 8 puana direkt etki etti. Tecrübeli kalecinin kurtarışlarının puan primi olarak takıma kazancı ise şimdiden 10 milyon TL'ye ulaştı.



AVRUPALILAR ŞAŞKIN!



Uğurcan'ın kurtarışlarına sosyal medyada yorum yapan Fransız ve İngiliz sporseverler Trabzonlu kalecinin şu ana kadar transfer yapmamasının ilginç olduğunu dile getirdi.



