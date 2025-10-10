Uğurcan Çakır'dan sakatlık açıklaması



SON DURUMU



"Bileğimde son maçlarda ağrı vardı. Hocamız 2 gün izin verdi. Dinlenme fırsatı buldum. Takımımda maçlar yoğundu. Şu anda kendimi hazır hissediyorum. Hocam görev verirse, elimden geleni yapmak istiyorum."





"Önce İspanya maçında 6 gol, ardından Frankfurt maçında 5 gol gördün kalende ama buna rağmen performansın her maçta beğenildi. Liverpool maçında da çok iyi bir performans sergiledin. O süreçten sonra kendini nasıl motive ettin, psikolojik açıdan etkilendin mi?" sorusuna Uğurcan:





"Ben işimizin bir parçası olduğunu düşünüyorum. Vicdanen işimi en iyi şekilde yaptığımı düşünüyorum. Hem takımımda hem milli takımda en iyi performansı vermeye çalışıyorum. Futbolda ve hayatta zorlu süreçler oluyor. Benim için de oldu. Ama ben çok çalışmaya devam ettim. Kendimi geliştirmek için elimden geleni yapmaya çalıştım. Onun dışında son haftalar benim için iyi gelişti. Zorlu süreçler herkesin başına geliyor ama ben çok çalışıyorum ve takımıma yardım etmeye çalışıyorum." şeklinde yanıt verdi.



HAKAN ÇALHANOĞLU



"Hakan ağabey çok iyi bir futbolcu. Takım kaptanı ve takım içinde lider, herkesle iletişimi çok iyi. Onu bir lider olarak görüyoruz. Genç yaşta 100. maçına çıkacak inşallah yarın. Ona sakatlıksız ve uzun yıllar milli takıma hizmet edecek günler diliyorum. Çok özel bir oyuncu ve çok önemli bir lider."



"Her maça ayrı ayrı bakıyoruz. Her maçın zorluğu, her maç bir final gibi. Biz kendi maçlarımızı kazanıp, rakiplerin ne yaptığına sonrasına bakalım. Kazanmak için oynayacağız. Birinci olmak istiyoruz. Olamazsak da play-off'tan şansımızı denemek istiyoruz ve Dünya Kupası'nda olmak istiyoruz."





