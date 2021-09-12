Uğurcan Çakır: "Abdülkadir'e olan tepki doğru değil"

Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır, Galatasaray maçının ardından açıklamalar yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Uğurcan Çakır: 'Abdülkadir'e olan tepki doğru değil'
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12 Eylül 2021 22:11
Uğurcan Çakır
Uğurcan Çakır
Trabzonspor
Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır, Galatasaray ile 2-2 berabere biten maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"Maça istediğimiz gibi başlayamadık. 30-35 dakika kötü oynadık, golleri yedik. Toparlandık ve ilk yarı bitmeden golü attık. 2-0'dan 2-2'ye getirmek önemli. Galatasaray gibi büyük bir camiayla oynadık. İyi mücadele ettik, iyi savaştık. Bu 1 puan değerli."

"Oyundan çıkarken tabii tribünden istenmeyen sesler oldu. Ben doğru bulmuyorum. Bu formayı giyen her oyuncu değerli ve özel. Doğru bulmuyorum. Taraftara alkışlamaları için hareket de yaptım. Oluyor. Bir sonraki maçta elinden gelenin en iyisini yapacaktır."


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