Uğur Meleke: 'Jübile yapmış bize söylemiyor'

Hürriyet Gazetesi yazarı Uğur Meleke, Beşiktaş'ın Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldığı maçı değerlendirdi.



İşte Meleke'nin yorumları;



"Helton, Maxim, Aboubakar gibi birçok yıldız oyuncu statü gereği tribündelerdi; ancak 90 dakikanın sonunda onlara fikrini sorma şansınız olsaydı, muhtemelen bu kısır maçı seyretmek yerine evde dizi izlemeyi tercih ederlerdi. Dün akşam saat 7 ile 9 arasında Vodafone Park'ta olmaya değecek tek an, sahaya oyuncakların yağdığı 5'inci dakikaydı. Ya da dünü şöyle de özetleyebiliriz: Görevi gereği sahaya sırtı dönük şekilde oturan güvenlik görevlileri, dün stattaki en şanslı insanlardı. Zira tribünler, sahada yaşananlardan çok daha güzeldi dün akşam.



'BEŞİKTAŞ TOPA SAHİPTİ AMA...'



Dün 82'nci dakikada ekrana yansıyan rakip ceza sahada topla oynama istatistiği Antalyaspor'un özeti gibiydi: 82 dakikada rakip ceza alanında sadece 3 dokunuşu vardı misafir ekibin. Nuri Şahin'in ligde tutunabilmek için 8 yeni transferine acil ihtiyacı var. Topa sahip olan Beşiktaş'sa, meşin yuvarlakla anlamlı işler yapmakta zorlandı.



'FUTBOLU GİZLİCE BIRAKMIŞ'



Ghezzal'in ısınırken sakatlanması, Dele Alli'nin iki sene önce futbolu gizlice bıraktığı halde bu bilgiyi henüz hiç kimseyle paylaşmaması, Cenk'in de tüm penaltıları aynı yere vurması, Beşiktaş için karmaşık görünen müsabakayı daha da zorlaştırdı. Takımın belki de tek iştahlısı Redmond'ın iyi niyetli çabası da yetmedi 3 puan için."





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