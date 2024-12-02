Ufuk Kahraman: 'Beklentimin altında bir maçtı'

Boluspor'un çalıştırıcısı Ufuk Kahraman, deplasmanda Sakaryaspor'a 2-1 yenildikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Boluspor Teknik Direktörü Ufuk Kahraman, Sakarya'ya kazanmaya geldiklerini söyledi.



Sakaryaspor'u mücadelesinden dolayı kutlayan Kahraman, "Çok iyi başlamadığımız bir ilk yarı vardı. Özellikle ilk 20 dakika rakip daha çok oyunumuzu bozmaya çalıştı. 20'nci dakikadan sonra gol bulduk, golden sonra topa sahip olan takım bizdik." dedi.



Devreye girmeye hazırlanırken rakip takımın skoru eşitlediğini aktaran Kahraman, şunları söyledi:



"İkinci yarıya daha iyi başlamak istiyorduk ama yine duran toptan, hiç alakası olmayan bir pozisyonda golü yedik. Böyle olunca biraz oyundan düştük. Oyuncu değişikliklerinden sonra oyunu dengeledik. Avramovski ile net ceza sahası içinden 3 şutumuz var, gol olabilirdi ama değerlendiremedik. Beklentimin altında bir maç geçti. Maçı kaybettik, buradan ders çıkarıp önümüzdeki hafta içerideki maçımızı kazanmak istiyoruz ki üste tutunabilelim."



