UEFA Uluslar Ligi'nde 2. hafta tamamlandı

UEFA Uluslar Ligi'nde 2. hafta maçları oynanan 4 maçla tamamlanmış oldu.

, Fotoğraf; EPA
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UEFA Uluslar Ligi'nde 2. hafta tamamlandı
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09 Haziran 2022 02:56
UEFA Uluslar Ligi'nde 2. hafta, 4 karşılaşmayla tamamlandı.

UEFA'nın milli takım düzeyindeki organizasyonunun ikinci haftasında A ve B liglerinde 4 maç oynandı.

A Ligi 4. Grup'ta evinde Belçika, Polonya'yı 6-1 yenerken, Hollanda ise deplasmanda Galler'i 2-1 mağlup etti.

B Ligi 1. Grup'ta ise Ukrayna, deplasmanda İrlanda'yı 1-0 mağlup etti, İskoçya ise Ermenistan'ı 2-0 yendi.

Alınan sonuçlar şöyle:

A Ligi

4. Grup:

Belçika-Polonya: 6-1

Galler-Hollanda: 1-2

B Ligi

1. Grup:

İrlanda-Ukrayna: 0-1

İskoçya-Ermenistan: 2-0

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