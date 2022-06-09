UEFA Uluslar Ligi'nde 2. hafta tamamlandı

UEFA Uluslar Ligi'nde 2. hafta, 4 karşılaşmayla tamamlandı.
UEFA'nın milli takım düzeyindeki organizasyonunun ikinci haftasında A ve B liglerinde 4 maç oynandı.
A Ligi 4. Grup'ta evinde Belçika, Polonya'yı 6-1 yenerken, Hollanda ise deplasmanda Galler'i 2-1 mağlup etti.
B Ligi 1. Grup'ta ise Ukrayna, deplasmanda İrlanda'yı 1-0 mağlup etti, İskoçya ise Ermenistan'ı 2-0 yendi.
Alınan sonuçlar şöyle:
A Ligi
4. Grup:
Belçika-Polonya: 6-1
Galler-Hollanda: 1-2
B Ligi
1. Grup:
İrlanda-Ukrayna: 0-1
İskoçya-Ermenistan: 2-0
UEFA'nın milli takım düzeyindeki organizasyonunun ikinci haftasında A ve B liglerinde 4 maç oynandı.
A Ligi 4. Grup'ta evinde Belçika, Polonya'yı 6-1 yenerken, Hollanda ise deplasmanda Galler'i 2-1 mağlup etti.
B Ligi 1. Grup'ta ise Ukrayna, deplasmanda İrlanda'yı 1-0 mağlup etti, İskoçya ise Ermenistan'ı 2-0 yendi.
Alınan sonuçlar şöyle:
A Ligi
4. Grup:
Belçika-Polonya: 6-1
Galler-Hollanda: 1-2
B Ligi
1. Grup:
İrlanda-Ukrayna: 0-1
İskoçya-Ermenistan: 2-0
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