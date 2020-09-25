UEFA Süper Kupa Bayern Münih'in

UEFA Süper Kupa mücadelesinde Şampiyonlar Ligi şampiyonu Bayern Münih ile UEFA Kupası'nın sahibi Sevilla karşı karşıya geldi.



Puskas Arena'da oynanan karşılaşmayı Bayern Münih 2-1 kazanarak UEFA Süper Kupa'yı müzesine götüren taraf oldu.



Maçta dakikalar 13'ü gösterdiğinde Sevilla penaltı kazandı ve Ocampos İspanyol ekibini öne geçirmeyi başardı. 34. dakikaya gelindiğinde Lewandowski'nin asistinde Goretzka farkı bire indirdi ve ilk yarı 1-1 tamamlandı.



İkinci yarıda Bayern'in bir golü VAR'da izlenerek iptal edilirken ikinci yarıda gol olmayınca uzatmalara geçildi.



Dakikalar 104'ü gösterdiğinde Bayern ile son maçına çıkan Javi Martinez'in golüyle Alman temsilcisi öne geçti. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Bayern Münih UEFA Süper Kupa'nın sahibi oldu.



Bayern Münih daha önce de 2013-2014 sezonunda UEFA Süper Kupa'nın sahibi olmuştu.



