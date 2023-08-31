UEFA Şampiyonlar Ligi grupları ve Galatasaray'ın rakipleri

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezonun kura çekimi gerçekleştirildi. Galatasaray'ın rakipleri belli oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
UEFA Şampiyonlar Ligi grupları ve Galatasaray'ın rakipleri
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
31 Ağustos 2023 19:52
Son güncelleme 31 Ağustos 2023 19:59
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2023-2024 sezonu grup aşaması kura çekimi Monaco'da gerçekleştirildi.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda rakipleri Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasının ilk maçları 19-20 Eylül tarihlerinde oynanacak.

A Grubu: Bayern Münih, Man United, Kopenhag, Galatasaray

B Grubu: Sevilla, Arsenal, PSV, Lens

C Grubu: Napoli, Real Madrid, Braga, Union Berlin

D Grubu: Benfica, Inter, Salzburg, Sociedad

E Grubu: Feyenoord, Atletico Madrid, Lazio, Celtic

F Grubu: Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund, Milan, Newcastle United

G Grubu: Manchester City, RB Leipzig, Kızılyıldız, Young Boys

H Grubu: Barcelona, Porto, Shakhtar Donetsk, Antwerp



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery