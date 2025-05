UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde sahne alan Türk futbolcular

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde 2. kez mücadele edecek ilk milli oyuncu olarak tarihe geçecek milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile birlikte "Devler Ligi"nde geçmişte sahne alan başka Türk oyuncular da bulunuyor.



Bu sezona kadar 7 milli ve 3 Türk kökenli futbolcu, UEFA Şampiyonlar Ligi finaline yükselen takımın kadrosunda yer aldı.



Daha önce UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde; A milli futbolcular Arda Güler, Salih Özcan, Hakan Çalhanoğlu, Arda Turan, Nuri Şahin, Hamit Altıntop ve Yıldıray Baştürk, takımlarının kadrosunda yer aldı.



Türk asıllı Alman futbolcular İlkay Gündoğan, Emre Can ve Mehmet Scholl da finale çıkan takımlarının kadrosunda yer aldı.



Arda Güler genç yaşında kupa sevinci yaşadı



Geçen sezon, Şampiyonlar Ligi finalinde milli futbolcu Arda Güler'in de kadrosunda yer aldığı Real Madrid, Borussia Dortmund'u 2-0 mağlup ederek kupayı kazanmıştı.



Arda Güler bu zaferle, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kupa sevinci yaşayan ilk A milli futbolcu oldu. 20 yaşındaki milli futbolcu, final maçında süre alamamış ve karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamlamıştı.



Kupayı kazanan Türk asıllı Alman futbolcular



Türk asıllı Alman futbolculara bakıldığında ise Bayern Münih'teki Mehmet Scholl, 2000-2001 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını kazandı.



Emre Can ise 2012-2013 sezonunda Bayern Münih'te Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırmıştı.



UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını kazanan Türk asıllı son futbolcu ise İlkay Gündoğan oldu. İlkay, 2022-2023 sezonunda Manchester City ile kupayı kazanmıştı.



Finalde kaybeden milli oyuncular



Daha önce UEFA Şampiyonlar Ligi'nde forma giyen Salih Özcan, Hakan Çalhanoğlu, Arda Turan, Nuri Şahin, Hamit Altıntop ve Yıldıray Baştürk, takımlarının final maçını kaybetmesi nedeniyle kupa sevinci yaşayamadı.



UEFA Şampiyonlar Ligi 2023-2024 sezonu finalinde Real Madrid'e yenilen Almanya'nın Borussia Dortmund ekibinde milli futbolcu Salih Özcan da forma giymişti.



İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan 2022-2023 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde, İngiltere temsilcisi Manchester City'ye yenilen Inter'deki A Milli Futbol Takımı kaptanı Hakan Çalhanoğlu, ilk finalinde kupa sevinci yaşayamadı.



Arda Turan'ın 2011 ile 2015 yılları arasında formasını giydiği İspanya ekibi Atletico Madrid, 2013-2014 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final oynadı. Madrid derbisinin yaşandığı finalde Real Madrid, Atletico Madrid'i 4-1 yenerek kupayı kazandı. Milli futbolcu, sakatlığı nedeniyle final maçında oynayamadı.



Nuri Şahin, Almanya temsilcisi Borussia Dortmund'un formasını giydiği dönemde, 2012-2013 sezonunda finalde oynadı. Alman takımlarının karşılaştığı finalde Bayern Münih, Borussia Dortmund'u 2-1 yenerek kupayı müzesine götürdü.



Hamit Altıntop, Almanya'nın Bayern Münih ekibiyle 2009-2010 sezonunda "Devler Ligi" finaline çıktı. İtalya'nın Inter takımı, Bayern Münih'i 2-0 mağlup ederek kupayı havaya kaldıran taraf oldu.



Yıldıray Baştürk ise Almanya'nın Bayer Leverkusen ekibiyle 2001-2002 sezonunda finalde mücadele etti. İspanya temsilcisi Real Madrid, finalde Bayer Leverkusen'i 2-1 yenerek şampiyonluğu elde etti.



Bu arada 2017-2018 sezonunda Liverpool forması giyen Emre Can, takımının finalde Real Madrid'e 3-1 yenildiği maçta 83. dakikada oyuna dahil olmuştu.



Hakan Çalhanoğlu, ilkler peşinde



Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının finalinde İtalya temsilcisi Inter ile Fransız ekibi Paris Saint-Germain (PSG) karşı karşıya gelecek. "Devler Ligi"nde final maçı, 31 Mayıs Cumartesi günü Almanya'nın Münih kentindeki Allianz Arena'da oynanacak.



UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde 3-3'ün rövanşında İspanya temsilcisi Barcelona'yı ağırlayan Inter, normal süresi 3-3 tamamlanan mücadelede rakibini uzatma devreleri sonunda 4-3 yenerek adını finale yazdırdı. Hakan Çalhanoğlu, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki 4. golünü penaltıdan atarak takımının turu geçmesinde önemli rol oynadı.



Hakan, final maçında süre alması durumunda "Devler Ligi" finalinde oynayarak kupayı kazanan ilk milli futbolcu olma mücadelesi de verecek.



UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde gol atması durumunda da Hakan, finalde gol atan ilk milli futbolcu da olabilir.



Hakan Çalhanoğlu; Arda Güler, İlkay Gündoğan, Emre Can ve Mehmet Scholl'dan sonra Şampiyonlar Ligi'nde kupa sevinci yaşamak için PSG maçında forma bekleyecek.