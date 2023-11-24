UEFA, Rashford'un cezasını açıkladı!

UEFA, Kopenhag maçında kırmızı kart gören Marcus Rashford'un 1 maç ceza aldığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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UEFA, Rashford'un cezasını açıkladı!
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24 Kasım 2023 19:40
Kopenhag maçında kırmızı kart gören Marcus Rashford'ın cezası belli oldu.

UEFA, Marcus Rashford'un 1 maç ceza aldığını açıkladı.

Rashford, çarşamba günü Galatasaray maçında forma giyemeyecek.

İngiliz oyuncu, Manchester United ile toplamda 375 maça çıktı. 124 gol atarken, 71 de asist yaptı.

Galatasaray ile Manchester United, 29 Kasım Çarşamba günü saat 20.45'te karşılaşacak.

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