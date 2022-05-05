UEFA'nın men ettiği Rusya kıta değiştiriyor

UEFA, Rus kulüplerinin 2022-23 sezonunda Avrupa kupalarından men edildiğini açıklamış, bu ülkenin temsilcilerini Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nin dışında bırakmıştı. Rusya'ya karşı ayrıca ulusal organizasyonlar ve ev sahipliği konusunda da yaptırım kararları alınmıştı.



SHAKHTAR'A PİYANGO



Rus kulüplerinin UEFA tarafından men edilmesi ve ardından Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Villarreal'in elenmesi Shakhtar Donetsk'e, gelecek sezon bu turnuvada grup aşamasından başlama imkanı sundu.



UEFA Ülkeler Sıralaması'nda Rusya çıkarıldıktan sonra oluşan durum ve final maçından çıkan sonucun etkisi nedeniyle, Ukrayna Ligi'nde ilk sıranın sahibi turuncu-siyahlılar, durumun resmen onaylanması ve Rusların CAS'taki itirazından sonuç çıkmaması durumunda bu hakka sahip olacak.



RUSYA'DAN RADİKAL ADIMLAR



Rusya Futbol Federasyonu'ndan gelen ilk açıklama, alınan bu kararlara itiraz edileceği yönünde oldu. Mevcut sezonla ilgili kararlara daha önce CAS mahkemesinde itiraz edildiği hatırlatılarak, son kararlarla ilgili yeni itiraz başvurularının sinyalı verildi. Ancak Rusların sadece itirazla yetinmeyebileceği ve çok daha radikal adımlar atmaya da hazırlandıkları iddia ediliyor.



RUSYA KITA DEĞİŞTİRİYOR



Almanya'dan Sky kanalının haberine göre Rusya bağlı bulunduğu federasyonu da değiştirmeyi düşünüyor. Buna göre Rusya Futbol Federasyonu, bağlı bulunduğu Avrupa futbolunun birliği olan UEFA'dan ayrılarak, Asya Futbol Konfederasyonu'na katılmayı göz önünde bulunduruyor.



Ne var ki böyle bir hamlenin de ülke futbolu açısından tam bir çıkış yolu olmayacağına dikkat çekiliyor. Dünya Kupası'nın dışında bırakılmanın FIFA kararı olduğuna dikkat çekiliyor. Ayrıca Asya Şampiyonlar Ligi de finansal olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nin oldukça altında kalıyor.





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