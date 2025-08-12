12 Ağustos
Qarabag FK-KF Shkendija
19:00
12 Ağustos
Kopenhag-Malmö FF
20:00
12 Ağustos
Fenerbahçe-Feyenoord
20:00
12 Ağustos
Viktoria Plzen-Rangers
20:00
12 Ağustos
Pafos FC-Dynamo Kiev
20:00
12 Ağustos
Club Brugge-RB Salzburg
20:30
12 Ağustos
Ferencvaros-Ludogorets
21:15
12 Ağustos
Slovan Bratislava-Kairat Almaty
21:15
12 Ağustos
Benfica-Nice
22:00
12 Ağustos
FK Crvena Zvezda-Lech Poznan
22:00
12 Ağustos
Akron Togliatti-CSKA Moskova
1-057'
12 Ağustos
Zenit St. Petersburg-Kazan
18:30

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda rövanş heyecanı başlıyor

UEFA Konferans Ligi'nde 3. eleme turu rövanşları, 13 Ağustos'ta yapılacak İstanbul Başakşehir-Viking maçıyla başlayacak.

calendar 12 Ağustos 2025 14:38
Haber: AA, Fotoğraf: AA
UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda rövanş heyecanı başlıyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



UEFA Konferans Ligi'nde 3. eleme turu rövanşları, 13 Ağustos'ta yapılacak İstanbul Başakşehir-Viking maçıyla başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasının 3. eleme turu rövanşlarında yarın ve 14 Ağustos Perşembe günü 30 maç yapılacak.

İlk maçta 3-1 galip gelen İstanbul Başakşehir, yarın saat 19.00'da Norveç ekibi Viking'i konuk edecek.


Beşiktaş ise ilk maçını 4-1 kazandığı eşleşmenin rövanşında 14 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de İrlanda temsilcisi St. Patrick's'i ağırlayacak.

Rakiplerini eleyen takımlar, play-off turuna yükselecek.

İstanbul Başakşehir, Viking'i elemesi halinde Spartak Trnava-Universitatea Craiova (0-3) eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak. Beşiktaş ise rakibini geçmesi durumunda Astana ile Lausanne (1-3) arasındaki eşleşmede tur atlayan tarafla karşı karşıya gelecek.

Rövanş maçlarının programı (TSİ) ve ilk maçların sonuçları şöyle:

  13 Ağustos Çarşamba:

19.00 İstanbul Başakşehir - Viking (Norveç) (3-1)

 14 Ağustos Perşembe:

17.00 Astana (Kazakistan) - Lausanne (İsviçre) (1-3)

19.00 Ararat (Ermenistan) - Sparta Prag (Çekya) (1-4)

19.00 Sabah (Azerbaycan) - Levski Sofia (Bulgaristan) (0-1)

19.30 Levadia Tallinn (Estonya) - Differdange (Lüksemburg) (3-2)

20.00 Sheriff (Moldova) - Anderlecht (Belçika) (0-3)

20.00 Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi) - Araz Nahçıvan (Azerbaycan) (4-0)

20.00 Györi (Macaristan) - AIK (İsveç) (1-2)

20.00 Paksi (Macaristan) - Polissya (Ukrayna) (0-3)

20.00 Hammarby (İsveç) - Rosenborg (Norveç) (0-0)

20.30 Vaduz (Lihtenştayn) - AZ Alkmaar (Hollanda) (0-3)

20.30 Beitar (İsrail) - Riga (Letonya) (0-3)

20.30 Brondby (Danimarka) - Vikingur (İzlanda) (0-3)

20.30 Arda (Bulgaristan) - Kauno Zalgiris (Litvanya) (1-0)

21.00 Celje (Slovenya) - Lugano (İsviçre) (5-0)

21.00 Neman (Belarus) - Klaksvik (Faroe Adaları) (0-2)

21.00 AEK (Yunanistan) - Aris Limassol (Kıbrıs Rum Kesimi) (2-2)

21.00 Maccabi Haifa (İsrail) - Rakow (Polonya) (1-0)

21.00 Beşiktaş - St. Patrick's (İrlanda) (4-1)

21.15 Jagiellonia (Polonya) - Silkeborg (Danimarka) (1-0)

21.30 Spartak Trnava (Slovakya) - Universitatea Craiova (Romanya) (0-3)

21.45 Linfield (Kuzey İrlanda) - Vikingur (Faroe Adaları) (1-2)

21.45 Dundee United (İskoçya) - Rapid Wien (Avusturya) (2-2)

21.45 Dinamo City (Arnavutluk) - Hajduk Split (Hırvatistan) (1-2)

22.00 Egnatia (Arnavutluk) - Olimpija Ljubljana (Slovenya) (0-0)

22.00 Virtus (San Marino) - Milsami (Moldova) (2-3)

22.00 Santa Clara (Portekiz) - Larne (Kuzey İrlanda) (3-0)

22.00 Shamrock Rovers (İrlanda) - Ballkani (Kosova) (0-1)

22.00 Hibernian (İskoçya) - Partizan (Sırbistan) (2-0)

22.00 Austria Wien (Avusturya) - Banik Ostrava (Çekya) (3-4)

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
8 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
9 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
10 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 1 0 0 1 0 1 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.