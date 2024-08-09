UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçları tamamlandı

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu'nda 25 karşılaşma oynandı. İşte sonuçlar...

Haber; AA, Fotoğraf; ibfk.com.tr
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UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçları tamamlandı
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09 Ağustos 2024 00:35
UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçları sona erdi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında 3. eleme turu ilk ayağı, oynanan 25 maçla tamamlandı.

RAMS Başakşehir, Iberia Tiflis deplasmanında 1-0 kazandı. Başakşehir'in Iberia Tiflis'i elemesi durumunda play-off turunda karşılaşacağı olası rakibinin belirleneceği eşleşmede ise St Patrick's Athletic, sahasında Sabah'ı 1-0 yendi.

Turun rövanş karşılaşmaları 13-15 Ağustos'ta oynanacak.

Organizasyonda 3. eleme turunun ilk maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

Ararat-Armenia (Ermenistan) - Puskas Akademia (Macaristan): 0-1

Auda (Letonya) - Drita (Kosova): 1-0

Ordabasy (Kazakistan) - Pyunik (Ermenistan): 0-1

Ilves (Finlandiya) - Djurgarden (İsveç): 1-1

HJK (Finlandiya) - Decic (Karadağ): 1-0

Iberia Tiflis (Gürcistan) - RAMS Başakşehir: 0-1

Mlada Boleslav (Çekya) - Hapoel Beer Sheva (İsrail): 1-1

Ruzomberok (Slovakya) - Hajduk Split (Hırvatistan): 0-0

Silkeborg (Danimarka) - Gent (Belçika): 2-2

Brondby (Danimarka) - Legia (Polonya): 2-3

Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi) - Fehervar (Macaristan): 1-0

Olimpija Ljubljana (Slovenya) - Sheriff (Moldova): 3-0

Zürich (İsviçre) - Vitoria (Portekiz): 0-3

CSKA 1948 (Bulgaristan) - Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi): 2-1

Osijek (Hırvatistan) - Zire (Azerbaycan): 1-1

Maccabi Petah Tikva (İsrail) - CFR Cluj (Romanya): 0-1

Ballkani (Kosova) - Larne (Kuzey İrlanda): 0-1

Botev Plovdiv (Bulgaristan) - Zrinjski (Bosna Hersek): 2-1

Corvinul (Romanya) - Astana (Kazakistan): 1-2

Kilmarnock (İskoçya) - Tromsö (Norveç): 2-2

Maribor (Slovenya) - Vojvodina (Sırbistan): 2-1

Vikingur Reykjavik (İzlanda) - Flora Tallinn (Estonya): 1-1

Spartak Trnava (Slovakya) - Wisla Krakow (Polonya): 3-1

St Patrick's Athletic (İrlanda) - Sabah (Azerbaycan): 1-0

St Mirren (İskoçya) - Brann (Norveç): 1-1

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