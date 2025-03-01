UEFA'dan Ramazan hassasiyeti paylaşımı

UEFA, Ramazan'ın başlaması dolayısıyla hakemlere yönelik bir paylaşımda bulundu.

, Fotoğraf; AA
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UEFA'dan Ramazan hassasiyeti paylaşımı
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01 Mart 2025 16:57
UEFA, Ramazan ayının başlaması vesilesiyle hakemlere yönelik özel bir paylaşım yaptı.

UEFA'nın açıklaması şu şekilde: 
"Sayın Hakemler, Sayın Hakem Gözlemcileri,

Bu yıl Ramazan, 28 Şubat - 29 Mart tarihleri arasında gerçekleşecektir. Bu dönemde oynanacak UEFA maçlarında, oruçlarını maç sırasında açacak oyunculara destek olunması beklenmektedir.

Bu doğrultuda, yalnızca saha komiseri veya delegeden talep gelmesi halinde, hakem, maç günü organizasyon toplantısında önceden kararlaştırılan bir anda (yani güneş battıktan sonraki ilk doğal oyun duraksamasında) oyunun doğal akışına uygun şekilde kısa bir mola verilmesine izin vermelidir.

Şimdiden dikkate aldığınız için teşekkür ederiz.

Saygılarımızla,
UEFA Hakemlik Hizmetleri"

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