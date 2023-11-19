UEFA'dan hakem Arda Kardeşler'e görev

FIFA kokartlı hakem Arda Kardeşler, Cebelitarık ile Hollanda arasında oynanacak maçta düdük çalacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
UEFA'dan hakem Arda Kardeşler'e görev
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Kasım 2023 13:09
FIFA kokartlı hakem Arda Kardeşler, Cebelitarık ile Hollanda arasında 21 Kasım Salı günü oynanacak UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası eleme turu maçını yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Portekiz'in Algarve bölgesindeki Algarve Stadı'nda TSİ 22.45'de başlayacak müsabakada, Arda Kardeşler'in yardımcılıkları İbrahim Çağlar Uyarcan ve Deniz Caner Özaral olacak.

Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Ümit Öztürk yapacak.

Karşılaşmada Abdülkadir Bitigen VAR, Alper Ulusoy ise AVAR olarak görev alacak.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery