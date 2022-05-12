UEFA'dan Başakşehir'e 22.7 milyon euro

Avrupa futbolunun patronu UEFA, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde 2020-21 sezonunda dağıtılan paraları duyurdu. Geçtiğimiz sezon ülkemizi temsil eden takımların gelirleri belli oldu.



UEFA'nın açıkladığı rakamlara göre Başakşehir, toplamda 22 milyon 737 bin Euro'luk bir gelir elde etti. Turuncu-Lacivertliler gruplara katılım bonusu olarak 15 milyon 250 Euro aldı. Katsayı kazancı olarak ise 3 milyon 324 bin Euro kasaya konuldu. İstanbul ekibine yayın havuzundan gelen miktar 2 milyon 160 bin Euro oldu. Grup maçlarında topladığı puanlardan ise 2 milyon 937 bin Euro edinildi. Covid 19 kapsamında 934 bin euroluk ise kesinti yapıldı.



BEŞİKTAŞ 231 BİN EURO ALDI



Aynı kupada yer alan ancak PAOK'a yenilerek Devler Ligi'ne ikinci eleme turunda veda eden Beşiktaş ise, 1 numaralı kupadan sadece 231 bin euro kasasına koyabildi. Bu miktar pazarlama havuzundan geldi.



SİVASSPOR 9.6 MİLYON EURO KAZANDI



UEFA tarafından iki numaralı turnuva olan Avrupa Ligi'nde kulüplerin ne kadar kazandıkları da yayınlandı. Bu kupaya geçtiğimiz sezon direkt olarak grup aşamasından katılan Sivasspor, üçüncü tamamladığı grup aşamasının ardından organizasyona veda etmişti.



Kırmızı-Beyazlılar toplamda 9 milyon 632 bin Euro'yu kasasına koydu. Sivasspor gruplara katılımdan 2 milyon 920 bin Euro, yayın havuzundan 5 milyon 481 bin Euro, performans bonusu olarak 1 milyon 224 bin Euro ve katsayı bonusundan 357 bin euro elde etti.



Covid 19 kesintisi ise 350 bin euro olarak gerçekleşti.



CHELSEA 120 MİLYON EURO GELİRİ KASASINA KOYDU



Buna göre Şampiyonlar Ligi'nde mutlu sona ulaşan Premier Lig ekibi Chelsea 120 milyon Euro'luk bir katkının sahibi oldu. Bu kupada Türkiye'yi temsil eden Medipol Başakşehir de, hatırı sayılır bir meblağı kasasına koydu.





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