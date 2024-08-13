UEFA'dan Atilla Karaoğlan'a görev

FIFA kokartlı Türk hakem Atilla Karaoğlan, Kazakistan'ın Astana ile Romanya'nın Corvinul takımları arasında oynanacak UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında düdük çalacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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UEFA'dan Atilla Karaoğlan'a görev
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13 Ağustos 2024 14:03
FIFA kokartlı Türk hakem Atilla Karaoğlan, Kazakistan'ın Astana ile Romanya'nın Corvinul takımları arasında 14 Ağustos Çarşamba günü oynanacak UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçını yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Kazakistan'ın Almatı şehrinde Almaty Ortalyk Stadı'nda TSİ 17.00'de başlayacak müsabakada Atilla Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Abdullah Bora Özkara yapacak.

Müsabakada Çağdaş Altay dördüncü hakem, Erkan Engin VAR ve Onur Özütoprak AVAR olarak görev alacak.

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