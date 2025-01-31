UEFA Avrupa Ligi canlı puan durumu

UEFA Avrupa Ligi'nde 8. ve son hafta maçları devam ederken 3 temsilcimizin canlı sıralaması burada...

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UEFA Avrupa Ligi canlı puan durumu
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30 Ocak 2025 23:35
Son güncelleme 31 Ocak 2025 00:18
UEFA Avrupa Ligi'nde 8. ve son hafta maçlarında ilk yarılar bitti.

CANLI SONUÇLAR

Ajax 2-0 Galatasaray
Midtjylland 1-2 Fenerbahçe
Twente 0-0 Beşiktaş

Temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın sıralamaları şöyle:

14. Galatasaray (13 Puan)
18. Fenerbahçe (12 Puan)
25. Beşiktaş (10 Puan)

* Maçların böyle bitmesinin ardından Beşiktaş ilk 24 dışında kalacak ve Avrupa'ya veda edecek.

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