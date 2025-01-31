UEFA Avrupa Ligi canlı puan durumu

UEFA Avrupa Ligi'nde 8. ve son hafta maçlarında ilk yarılar bitti.
CANLI SONUÇLAR
Ajax 2-0 Galatasaray
Midtjylland 1-2 Fenerbahçe
Twente 0-0 Beşiktaş
Temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın sıralamaları şöyle:
14. Galatasaray (13 Puan)
18. Fenerbahçe (12 Puan)
25. Beşiktaş (10 Puan)
* Maçların böyle bitmesinin ardından Beşiktaş ilk 24 dışında kalacak ve Avrupa'ya veda edecek.
CANLI SONUÇLAR
Ajax 2-0 Galatasaray
Midtjylland 1-2 Fenerbahçe
Twente 0-0 Beşiktaş
Temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın sıralamaları şöyle:
14. Galatasaray (13 Puan)
18. Fenerbahçe (12 Puan)
25. Beşiktaş (10 Puan)
* Maçların böyle bitmesinin ardından Beşiktaş ilk 24 dışında kalacak ve Avrupa'ya veda edecek.