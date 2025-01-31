UEFA Avrupa Ligi canlı puan durumu

UEFA Avrupa Ligi'nde 8. ve son hafta maçlarında ilk yarılar bitti.



CANLI SONUÇLAR



Ajax 2-0 Galatasaray

Midtjylland 1-2 Fenerbahçe

Twente 0-0 Beşiktaş



Temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın sıralamaları şöyle:



14. Galatasaray (13 Puan)

18. Fenerbahçe (12 Puan)

25. Beşiktaş (10 Puan)



* Maçların böyle bitmesinin ardından Beşiktaş ilk 24 dışında kalacak ve Avrupa'ya veda edecek.



