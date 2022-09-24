Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da forma giyen 16 yaşındaki stoper Efe Sarıkaya, üç büyüklerin dikkatini çekti ve transfer radarına girdi.



EFE SARIKAYA BÜYÜK KULÜPLERİN RADARDINDA



Siyah-beyazlı formayla profesyonel olarak ilk kez geçen sezon Süper Lig'deki Trabzonspor maçında süre alan ardından Kasımpaşa maçında 90 dakika görev yapan genç savunmacı, bu sezon 1. Lig'de 5 karşılaşmada oynadı. Gösterdiği performansla U18 Milli Takımı'na davet edilen Efe'yi; Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin scout ekiplerinin takip ettiği öğrenildi.



1. LİG'DE OYNAYAN EN GENÇ FUTBOLCU



Bu sezon 1. Lig'de forma giyen en genç futbolcu olan Efe Sarıkaya'yı aynı ligde mücadele eden kulüplerin de izlediği ifade edildi. Genç defans oyuncusunun bu performansını devam ettirmesi halinde sezon sonunda yuvada kalma ihtimalinin düşük olduğu kaydedildi.



ALTAY İLE OLAN SÖZLEŞMESİ



Öte yandan, Altay'da futbola başlayan Efe, şubat ayında İzmir temsilcisi ile 2 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı. Son dönemde Cenk Özkaçar'ın Fransız ekibi Lyon'a ve Kazımcan Karataş'ın Galatasaray'a satışlarıyla gelir elde eden Altay, Efe'yi de parlatmayı hedefliyor.





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