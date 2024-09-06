U23 Kürek Şampiyonası antrenmanları başladı

Türkiye'nin ilk ve tek olimpiyat standartlarındaki doğal parkuru Meriç Nehri'nde gerçekleştirilecek organizasyonda ilk gün, teknik ve ekipman testleriyle başladı. Sporcular suya inerek ekipmanlarını test etti.



Teknik ekipmanlar da Uluslararası Kürek Federasyonu ekiplerince denendi.



Nehrin kıyısında ise Avrupa Kürek Federasyonu standartlarında ulusal ve uluslararası basın mensupları için çalışma alanları, VIP salonlar, ofisler oluşturuldu.



Uluslararası standartlarda 3 katlı hakem kulesi ve 600 kişilik seyirci alanı düzenlendi.



Meriç Nehri'nde yapılacak şampiyonada 28 ülkeden 600 sporcu mücadele edecek.



Kürek Milli Takımı, 12 kategoride toplam 35 sporcuyla organizasyona rekor katılım sağlayacak.



Şampiyonanın açılış seremonisi de bu akşam saatlerinde yapılacak.





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