27 Ağustos
AEK Larnaca-Brann
19:30
27 Ağustos
Qarabag FK-Ferencvaros
19:45
27 Ağustos
Kopenhag-Basel
22:00
27 Ağustos
Benfica-Fenerbahçe
22:00
27 Ağustos
Club Brugge-Rangers
22:00
27 Ağustos
Riga FC-Sparta Prag
19:45
27 Ağustos
Celta Vigo-Real Betis
22:00
27 Ağustos
Everton-Mansfield Town
21:45
27 Ağustos
Oxford United-Brighton
21:45
27 Ağustos
Fulham-Bristol City
21:45
27 Ağustos
Grimsby Town-M. United
22:00
27 Ağustos
Wehen Wiesbaden-Bayern Munih
21:45

U21 Erkek Voleybol Milli Takımı Çekya'ya mağlup!

calendar 27 Ağustos 2025 16:05
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
 21 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı, Çin'in ev sahipliğinde düzenlenen U21 Erkekler Dünya Şampiyonası'ndaki son 16 turu maçında Çekya'ya 3-1 mağlup oldu.

Setleri; 23-25, 25-15, 25-18, 25-22 kaybeden Milliler, 9-16 klasman maçlarında 29 Ağustos Cuma günü Ukrayna ile karşılaşacak. Müsabaka, Volleyball World'ün YouTube kanalından canlı yayınlanacak.

Karşılaşmanın saati FIVB tarafından daha sonra açıklanacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
