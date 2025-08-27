U21 Erkek Voleybol Milli Takımı Çekya'ya mağlup!

21 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı, Çin'in ev sahipliğinde düzenlenen U21 Erkekler Dünya Şampiyonası'ndaki son 16 turu maçında Çekya'ya 3-1 mağlup oldu.
Setleri; 23-25, 25-15, 25-18, 25-22 kaybeden Milliler, 9-16 klasman maçlarında 29 Ağustos Cuma günü Ukrayna ile karşılaşacak. Müsabaka, Volleyball World'ün YouTube kanalından canlı yayınlanacak.
Karşılaşmanın saati FIVB tarafından daha sonra açıklanacak.
- PUAN DURUMU
- FİKSTÜR
- STSL
- 1.Lig
- İng
- Alm
- İsp
- İta
- ŞL
- AL
- KL
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|3
|3
|0
|0
|10
|0
|9
|2
|Trabzonspor
|3
|3
|0
|0
|3
|0
|9
|3
|Göztepe
|3
|2
|1
|0
|5
|0
|7
|4
|Konyaspor
|2
|2
|0
|0
|7
|1
|6
|5
|Samsunspor
|2
|2
|0
|0
|3
|1
|6
|6
|Antalyaspor
|3
|2
|0
|1
|3
|2
|6
|7
|Fenerbahçe
|2
|1
|1
|0
|3
|1
|4
|8
|Beşiktaş
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|3
|9
|Eyüpspor
|3
|1
|0
|2
|4
|7
|3
|10
|Gaziantep FK
|3
|1
|0
|2
|2
|7
|3
|11
|Başakşehir
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|1
|12
|Alanyaspor
|2
|0
|1
|1
|1
|2
|1
|13
|Rizespor
|2
|0
|1
|1
|0
|3
|1
|14
|Kayserispor
|2
|0
|1
|1
|1
|5
|1
|15
|Kasımpaşa
|2
|0
|0
|2
|1
|3
|0
|16
|Gençlerbirliği
|3
|0
|0
|3
|2
|5
|0
|17
|Kocaelispor
|3
|0
|0
|3
|1
|5
|0
|18
|Karagümrük
|2
|0
|0
|2
|0
|5
|0