20 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın İngiltere ve Çekya ile yapacağı Elit Lig maçlarının aday kadrosu belli oldu.



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlı ekip, 6 Eylül Cuma günü İstanbul'da İngiltere, 10 Eylül Salı günü Kromeriz'de Çekya ile karşılaşacak.



Teknik direktör Soykan Başar yönetimindeki milli takımın aday kadrosuna davet edilen futbolcular, 1 Eylül Pazar günü İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda toplanacak.



Aday kadroda şu futbolcular bulunuyor:



Kaleciler: Serhat Öztaşdelen (Altınordu), Deniz Ertaş (TÜMOSAN Konyaspor), Mert Furkan Bayram (Corendon Alanyaspor)



Defans: Mehmet Kaya (Türkspor Dortmund 2000 ), Ali Şahin Yılmaz, Arif Boşluk (Trabzonspor), Efe Sarıkaya (Grenoble Foot 38), Emirhan Başyiğit (Net Global Sivasspor), Ali Turap Bülbül (Galatasaray), Muhlis Dağaşan (PSV Eindhoven), Furkan Demir (SK Rapid Wien)



Orta Saha: Yusuf Sertkaya (Sipay Bodrum FK), Salih Malkoçoğlu (Trabzonspor), Baran Ali Gezek (Bellona Kayserispor), Emir Bars (PSV Eindhoven), Ayman Emran Gulasi (FC Schalke 04), Emre Uzun (Antalyaspor), Eren Altıntaş (Corendon Alanyaspor), Ahmet Karademir (Isparta 32 Spor), Mehmet Ali Büyüksayar (Central Hospital Ümraniyespor), Sami Satılmış (Altınordu)



Forvet: Engin Poyraz Efe Yıldırım (Trabzonspor), Arda Çolak (Manisa FK), İlkan Sever (Altınordu).









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