U17 Milli Takım, kötü başladı

U17 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Milli Takım, İspanya'ya 2-0 mağlup oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; TFF
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U17 Milli Takım, kötü başladı
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17 Mayıs 2022 21:51
17 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası C Grubu ilk maçında Türkiye U17 ile İspanya U17 karşı karşıya geldi.

İsrail'de oynanan karşılaşmayı İspanya, 2-0'lık skorla kazandı. İspanya'ya galibiyeti getiren golleri 41. dakikada Daniel Rodriguez Crespo ve 52. dakikada Iker Bravo Solanilla kaydetti.

Bu sonucun ardından Miller, C Grubu'na puansız bir başlangıç yaptı. İspanya ise 3 puanı hanesine yazdırdı.

Öte yandan grubun diğer karşılaşmasında Sırbistan U17 ile Belçika U17 1-1 berabere kaldı.

Grubun bir sonraki maçında Türkiye, Sırbistan ile karşılaşacak. İspanya ise Belçika ile kozlarını paylaşacak.

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