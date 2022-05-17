U17 Milli Takım, kötü başladı

17 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası C Grubu ilk maçında Türkiye U17 ile İspanya U17 karşı karşıya geldi.



İsrail'de oynanan karşılaşmayı İspanya, 2-0'lık skorla kazandı. İspanya'ya galibiyeti getiren golleri 41. dakikada Daniel Rodriguez Crespo ve 52. dakikada Iker Bravo Solanilla kaydetti.



Bu sonucun ardından Miller, C Grubu'na puansız bir başlangıç yaptı. İspanya ise 3 puanı hanesine yazdırdı.



Öte yandan grubun diğer karşılaşmasında Sırbistan U17 ile Belçika U17 1-1 berabere kaldı.



Grubun bir sonraki maçında Türkiye, Sırbistan ile karşılaşacak. İspanya ise Belçika ile kozlarını paylaşacak.





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