Türkiye 17 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası'ndaki ikinci maçında Çin'e 3-1 yenildi.
Peru'nun başkenti Lima'da gerçekleştirilen organizasyonda B Grubu'nda yer alan Türkiye, ikinci maçında Çin ile karşılaştı.
Ay-yıldızlı ekip, müsabakayı 20-25, 25-22, 26-28 ve 15-25'lik setlerle 3-1 kaybetti.
Millilerin grubunda, Çin'in yanı sıra Ekvador ve Tayland yer alıyor. Türkiye, ilk maçında Ekvador'u 3-0 yenmişti.
Ay-yıldızlılar, gruptaki üçüncü karşılaşmasında pazartesi günü Tayland ile karşılaşacak.
Peru'nun başkenti Lima'da gerçekleştirilen organizasyonda B Grubu'nda yer alan Türkiye, ikinci maçında Çin ile karşılaştı.
Ay-yıldızlı ekip, müsabakayı 20-25, 25-22, 26-28 ve 15-25'lik setlerle 3-1 kaybetti.
Millilerin grubunda, Çin'in yanı sıra Ekvador ve Tayland yer alıyor. Türkiye, ilk maçında Ekvador'u 3-0 yenmişti.
Ay-yıldızlılar, gruptaki üçüncü karşılaşmasında pazartesi günü Tayland ile karşılaşacak.
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