U17 kadın voleybol takımımız Çin'e yenildi

Türkiye 17 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası'nda ikinci maçında Çin'e 3-1 yenildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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U17 kadın voleybol takımımız Çin'e yenildi
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19 Ağustos 2024 00:46
Türkiye 17 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası'ndaki ikinci maçında Çin'e 3-1 yenildi.

Peru'nun başkenti Lima'da gerçekleştirilen organizasyonda B Grubu'nda yer alan Türkiye, ikinci maçında Çin ile karşılaştı.

Ay-yıldızlı ekip, müsabakayı 20-25, 25-22, 26-28 ve 15-25'lik setlerle 3-1 kaybetti.

Millilerin grubunda, Çin'in yanı sıra Ekvador ve Tayland yer alıyor. Türkiye, ilk maçında Ekvador'u 3-0 yenmişti.

Ay-yıldızlılar, gruptaki üçüncü karşılaşmasında pazartesi günü Tayland ile karşılaşacak.

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