U11 Can Bartu Turnuvası'na destek; Arda Turan...

Fenerbahçe, dünya devlerinin genç yıldız adaylarını İstanbul'a getiriyor. Sarı lacivertlilerin ev sahipliğinde yarın gerçekleşecek Uluslararası U11 Can Bartu Turnuvası'na 5 ülkeden 16 takımın katılacak. Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'ndeki organizasyona Fenerbahçe ile birlikte ezeli rakipleri Galatasaray ile Beşiktaş da katılacak. Turnuvaya Fenerbahçe'nin talebi üzerine Arda Turan, Hakan Çalhanoğlu, Nihat Kahveci, Merih Demiral gibi Türk futbolunun yıldızları da destek verdi.



FENERBAHÇE'NİN ATTIĞI ADIMI YILDIZLAR GERİ ÇEVİRMEDİ



Fenerbahçe Yönetim Kurulu, dostane ve güzel bir adım atarak Atletico Madrid, Villarreal, Inter ve Juventus kulüplerinin alt yapı takımlarının katılımı için yıldız isimlerin de desteğini aldı ve Türk futbolunun efsane isimleri de geçmişte ve halen forma giydikleri dev kulüplerin alt yapı takımlarının turnuvaya katılmasına katkı sağladı. Bu sezon futbolu bırakan Arda Turan, Atletico Madrid U-11 takımını, Nihat Kahveci; Villarreal, Merih Demiral; Juventus, Hakan Çalhanoğlu ise Inter ile temasa geçerek takımının İstanbul'daki turnuvaya katılmasında pay sahibi oldu.



4 sezon Atletico Madrid'de forma giyen Arda Turan, 3 yıl Villarreal'da görev yapan Nihat Kahveci, 2 yıl Juventus'ta oynadıktan sonra kariyerine Atalanta'da devam eden Merih Demiral ve başarılı performansını Inter'de de devam ettiren Hakan Çalhanoğlu, F.Bahçe'nin talebi sonrası U11 Can Bartu Turnuvası'na katkı sağladı.



DEVLERLE İLİŞKİLERİ GELİŞTİRME FIRSATI



Fenerbahçe Futbol Akademi'nin bu sezon başlattığı 'Her ay 1 turnuva' projesinin 3. ayağı olan Uluslararası U11 Can Bartu Turnuvası'nda İtalya ve İspanya'nın köklü kulüplerinin yanı sıra Bulgaristan'dan CSKA Sofya ve Azerbaycan'dan Neftçi Bakü de sahne alacak. 3 Büyük Kulüp Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş dışında Başakşehir, Manisa, Altay, Adana Demirspor, Altınordu, Göztepe, Gölcük Karadeniz Spor Kulübü de Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde mücadele edecek. Turnuvada takımlar birbirleriyle mücadelenin yanı sıra alt yapı konusunda gelenek sahibi olan ve hem kendi liglerine hem de dünya futboluna oyuncu yetiştiren Inter, Juventus, Atletico Madrid ve Villarreal ile ilişkilerin geliştirme fırsatı bulabilecekler.



U11 Can Bartu Turnuvası'na katılacak takımlar;



İnter İtalya

Juventus İtalya

Atletico Madrid İspanya

Villarreal İspanya

CSKA Sofya Bulgaristan

Neftçi Bakü Azerbaycan

Fenerbahçe Türkiye

Beşiktaş Türkiye

Galatasaray Türkiye

Altınordu Türkiye

Göztepe Türkiye

Altay Türkiye

Manisa Türkiye

Adana Demir Türkiye

Başakşehir Türkiye

Gölcük Karadeniz Türkiye





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ