Tyler Boyd'un yeni adresi belli oldu

Beşiktaş'tan ayrılan ABD oyuncu Tyler Boyd'un, daha önce kiralık olarak formasını Sivasspor'a geri dönmeye hazırlanıyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Tyler Boyd'un yeni adresi belli oldu
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24 Kasım 2022 11:39
Tyler Boyd
Tyler Boyd
Beşiktaş
Sivasspor daha önce Beşiktaş'tan kiralık olarak kadrosuna kattığı Tyler Boyd'u bu kez resmen takımına kazandırıyor.

Sezon başında yine Siyah-beyazlılardan kiralanması için görüşmeler yapılan ABD'li oyuncu kulübünde kalmayı tercih etmişti. Ancak Beşiktaş'ta kadroda düşünülmeyen oyuncu, Şenol Güneş'in gelişiyle tamamen gözden çıkarıldı. Kontratı devam etmesine karşın yapılan görüşmeler neticesinde karşılıklı olarak sözleşmesini fesheden Boyd böylece boşa çıktı. Devre arası için yıldız oyuncuyu renklerine bağlamak isteyen Sivasspor'un doğrudan oyuncunun menajeriyle temasa geçerek söz kestiği ifade edildi.

BEŞİKTAŞ'TA TUTMADI

Kiralık olarak forma giydiği Ankaragücü'nde sergilediği başarılı performansın ardından Beşiktaş'ın 2.5 milyon euro bonservis ödeyerek aldığı Boyd'un Siyah-Beyazlı takımdaki performansı hiçbir dönem tatmin etmedi. Boyd'un da Sivasspor'a transfer olmak istediği ve kariyerinde yeniden bir çıkış yapmak adına Sivasspor'u fırsat olarak değerlendirdiği belirtildi.



 
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