Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında Tuzlaspor, Erzurum FK'ya konuk oldu. Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda kar yağışı altında geçen mücadeleden gülen taraf Tuzlaspor oldu. İstanbul ekibi sahadan 2-1 galip ayrıldı.



Tuzlaspor'un gollerini 10. dakikada Mayingila Nzuzi-Mata ve 15. dakikada James Adeniyi kaydetti.



Erzurum FK'nın tek golü ise 45+3. dakikada Eren Tozlu'dan geldi.



Düşme potasından uzaklaşmak isteyen iki ekipten Tuzlaspor, puanını 22'ye yükseltti. Erzurumspor ise 18 puanda kaldı.



Gelecek hafta Tuzlaspor, Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Erzurumspor ise Keçiörengücü'nü ağırlayacak.















SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ