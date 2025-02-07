Tüzemen: 'Galatasaray iyi ki transfer etmiş!'

Sabah gazetesi yazarı Levent Tüzemen, Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda elde ettiği 4-1'lik Boluspor galibiyetini değerlendirdi.*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
Tüzemen, "Morata, iyi ki transfer edilmiş. Attığı goldeki vuruş şekli akıl dolu. Çünkü Türkiye'de maalesef yerli oyuncular kaleci ile karşı karşıya kaldıklarında topu tavana vurmayı düşünmüyor. Morata bağlantı oyuncusu olarak hücumda ciddi katkı verecek." ifadelerini kullandı.
Yazısının tamamına Sabah gazetesini satın alarak ulaşabileceğiniz Tüzemen'in dikkat çeken satırları şöyle:
"Galatasaray yedek kulübesinin ne kadar yetersiz olduğunu, kupada Boluspor önünde çıkan kadro ile gördük. Zirve yarışında kadro istikrarı ne kadar önemliyse kulübenin gücü de çok önemlidir.
İki asist yapan Yusuf Demir, sadece top ayağına geldiğinde oynamamalı. Rakibi de kovalamalı, ikili mücadelelerde ayakta kalıp attığı golde olduğu gibi bitiriciliğini de öne çıkarmalı.
Bolu'nun golünde kaleci Günay'ın kurtardığı top sonrası rakibine baskı yapmayan Metehan, sezon başındaki formundan uzak. Metehan'ın kendini geliştirmesi adına daha fazla çalışması ve pozisyon bilgisini ilerletmesi gerekir. Efe Akman, oynadığı sürece G.Saray'ı bir eksik bıraktı.
Okan Buruk, Efe'ye şans vermeye devam ediyor. Ama görünen köy Efe için, daha çok oynama fırsatı adına başka takıma gitmesi gerektiğini söylüyor.
Morata, iyi ki transfer edilmiş. Attığı goldeki vuruş şekli akıl dolu. Çünkü Türkiye'de maalesef yerli oyuncular kaleci ile karşı karşıya kaldıklarında topu tavana vurmayı düşünmüyor. Morata bağlantı oyuncusu olarak hücumda ciddi katkı verecek."
Tüzemen, "Morata, iyi ki transfer edilmiş. Attığı goldeki vuruş şekli akıl dolu. Çünkü Türkiye'de maalesef yerli oyuncular kaleci ile karşı karşıya kaldıklarında topu tavana vurmayı düşünmüyor. Morata bağlantı oyuncusu olarak hücumda ciddi katkı verecek." ifadelerini kullandı.
Yazısının tamamına Sabah gazetesini satın alarak ulaşabileceğiniz Tüzemen'in dikkat çeken satırları şöyle:
"Galatasaray yedek kulübesinin ne kadar yetersiz olduğunu, kupada Boluspor önünde çıkan kadro ile gördük. Zirve yarışında kadro istikrarı ne kadar önemliyse kulübenin gücü de çok önemlidir.
İki asist yapan Yusuf Demir, sadece top ayağına geldiğinde oynamamalı. Rakibi de kovalamalı, ikili mücadelelerde ayakta kalıp attığı golde olduğu gibi bitiriciliğini de öne çıkarmalı.
Bolu'nun golünde kaleci Günay'ın kurtardığı top sonrası rakibine baskı yapmayan Metehan, sezon başındaki formundan uzak. Metehan'ın kendini geliştirmesi adına daha fazla çalışması ve pozisyon bilgisini ilerletmesi gerekir. Efe Akman, oynadığı sürece G.Saray'ı bir eksik bıraktı.
Okan Buruk, Efe'ye şans vermeye devam ediyor. Ama görünen köy Efe için, daha çok oynama fırsatı adına başka takıma gitmesi gerektiğini söylüyor.
Morata, iyi ki transfer edilmiş. Attığı goldeki vuruş şekli akıl dolu. Çünkü Türkiye'de maalesef yerli oyuncular kaleci ile karşı karşıya kaldıklarında topu tavana vurmayı düşünmüyor. Morata bağlantı oyuncusu olarak hücumda ciddi katkı verecek."