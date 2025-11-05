05 Kasım
Tüzemen: "Galatasaray 3-4 oyuncu alabilir"

calendar 05 Kasım 2025 13:30
Fotoğraf: AA
Levent Tüzemen, Galatasaray'ın gündemiyle ilgili A Spor'da yorumlarda bulundu.

Tüzemen'in yorumları şu şekilde:

"OSIMHEN'E ORTA YAPMIYORLAR"


"Osimhen, kendin pişir kendin ye yapıyor. Basıyor, topu kapıyor ve golü atıyor. Bir tane orta gelmiyor ya! Gomis'i gol kralı yapan adam kimdi? Rodrigues... Barış Alper Yılmaz ve Leroy Sane, Osimhen'e orta yapmıyor. Sallai ve Eren'den de orta yok, Osimhen yeterince beslenmiyor. Okan hocanın önce bunu çözmesi gerekiyor."

"3-4 OYUNCU GELEBİLİR, SÜRPRİZ AYRILIKLAR OLABİLİR"

"Galatasaray'ın kulübesi, üç kulvar için yeterli değil. Kulübe zengin değil. Girenlerle sahadakiler aynı değil! Galatasaray'ın kadrosu derin değil, kulübe güçlü değil. 3 ya da 4 oyuncu transferi gelebilir. Gitme konusunda sürprizler olabilir."

"GALATASARAY'IN BARIŞ ALPER'E İHTİYACI VAR"

"Barış Alper Yılmaz, Galatasaray için önemli oyuncu. Galatasaray'ın fizik gücü ve dinamosu! Taraftara soruyorum ya; siz bunu ıslıklayarak motive mi edeceksiniz? Barış kucaklanmalı. Taraftarlık, motive etmektir. Galatasaray'ın Barış'a ihtiyacı var. Islıklayarak adam edemezsiniz."

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.