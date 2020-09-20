Tuttur.com ile maç önü: Marsilya - Lille

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EKSİKLER, CEZALILAR

MUHTEMEL 11'LER

Fransa Ligi'nin 4. hafta maçında Marsilya ile Lille karşı karşıya. İki takım da kazanarak kayıp yaşamak istemiyor.- Marsilya, Lille ile oynadığı son 13 Ligue 1 maçının sadece ikisini kaybetti (8G 3B).- Marsilya deplasmanında çıktığı son dokuz Ligue 1 maçının birini kazanabilen Lille (2B 6M), tek galibiyetini Ocak 2019'da aldı (2-1).- Ligue 1'de oynadığı son dokuz maçın yedisinde kalesini gole kapatan Lille, bu süreçte sadece üç gol yedi ancak bu gollerin ikisi Marsilya'dan geldi.- Dimitri Payet eski takımı Lille'e karşı Ligue 1'de forma giydiği 963 dakikada sadece bir gol atabildi.- Lille forması giyen Jonathan Bamba, Ligue 1 kariyerinde Marsilya'ya karşı sahaya çıktığı maçlarda beş gole doğrudan katkı sağladı (2 gol & 3 asist).AmaviXeka, SanchesMandanda; Sarr, Gonzalez, Caleta-Carr, Nagatomo; Rongier, Kamara, Sanson; Thauvin, Benedetto, PayetMaignan; Zeki Çelik, Fonte, Botman, Bradaric; Ikone, Andre, Soumare, Bamba; Burak Yılmaz, David