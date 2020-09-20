Tuttur.com ile maç önü: Marsilya - Lille

Fransa Ligi'nin 4. hafta maçında Marsilya ile Lille karşı karşıya. İki takım da kazanarak kayıp yaşamak istemiyor.
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DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER
- Marsilya, Lille ile oynadığı son 13 Ligue 1 maçının sadece ikisini kaybetti (8G 3B).
- Marsilya deplasmanında çıktığı son dokuz Ligue 1 maçının birini kazanabilen Lille (2B 6M), tek galibiyetini Ocak 2019'da aldı (2-1).
- Ligue 1'de oynadığı son dokuz maçın yedisinde kalesini gole kapatan Lille, bu süreçte sadece üç gol yedi ancak bu gollerin ikisi Marsilya'dan geldi.
- Dimitri Payet eski takımı Lille'e karşı Ligue 1'de forma giydiği 963 dakikada sadece bir gol atabildi.
- Lille forması giyen Jonathan Bamba, Ligue 1 kariyerinde Marsilya'ya karşı sahaya çıktığı maçlarda beş gole doğrudan katkı sağladı (2 gol & 3 asist).
EKSİKLER, CEZALILAR
Marsilya: Amavi
Lille: Xeka, Sanches
MUHTEMEL 11'LER
Marsilya: Mandanda; Sarr, Gonzalez, Caleta-Carr, Nagatomo; Rongier, Kamara, Sanson; Thauvin, Benedetto, Payet
Lille: Maignan; Zeki Çelik, Fonte, Botman, Bradaric; Ikone, Andre, Soumare, Bamba; Burak Yılmaz, David
Tuttur.com'da Marsilya - Lille maçına hemen iddaa oynayabilirsiniz.
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NOT: Tuttur.com'da En Çok Oynanan Kuponlara, En Çok Oynanan Maçlara, En İyilere ve Bahisin Kralları'na ulaşabilir ve daha kolay kazanabilirsiniz.
DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER
- Marsilya, Lille ile oynadığı son 13 Ligue 1 maçının sadece ikisini kaybetti (8G 3B).
- Marsilya deplasmanında çıktığı son dokuz Ligue 1 maçının birini kazanabilen Lille (2B 6M), tek galibiyetini Ocak 2019'da aldı (2-1).
- Ligue 1'de oynadığı son dokuz maçın yedisinde kalesini gole kapatan Lille, bu süreçte sadece üç gol yedi ancak bu gollerin ikisi Marsilya'dan geldi.
- Dimitri Payet eski takımı Lille'e karşı Ligue 1'de forma giydiği 963 dakikada sadece bir gol atabildi.
- Lille forması giyen Jonathan Bamba, Ligue 1 kariyerinde Marsilya'ya karşı sahaya çıktığı maçlarda beş gole doğrudan katkı sağladı (2 gol & 3 asist).
EKSİKLER, CEZALILAR
Marsilya: Amavi
Lille: Xeka, Sanches
MUHTEMEL 11'LER
Marsilya: Mandanda; Sarr, Gonzalez, Caleta-Carr, Nagatomo; Rongier, Kamara, Sanson; Thauvin, Benedetto, Payet
Lille: Maignan; Zeki Çelik, Fonte, Botman, Bradaric; Ikone, Andre, Soumare, Bamba; Burak Yılmaz, David