Tuttur.com ile maç önü: Marsilya - Lille

Fransa Ligi'nin 4. haftasında Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Mehmet Zeki Çelik'in takımı Lille, Marsilya deplasmanına konuk oluyor.

Tuttur.com ile maç önü: Marsilya - Lille
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20 Eylül 2020 08:01
Fransa Ligi'nin 4. hafta maçında Marsilya ile Lille karşı karşıya. İki takım da kazanarak kayıp yaşamak istemiyor.


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DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER

- Marsilya, Lille ile oynadığı son 13 Ligue 1 maçının sadece ikisini kaybetti (8G 3B).

- Marsilya deplasmanında çıktığı son dokuz Ligue 1 maçının birini kazanabilen Lille (2B 6M), tek galibiyetini Ocak 2019'da aldı (2-1).

- Ligue 1'de oynadığı son dokuz maçın yedisinde kalesini gole kapatan Lille, bu süreçte sadece üç gol yedi ancak bu gollerin ikisi Marsilya'dan geldi.

- Dimitri Payet eski takımı Lille'e karşı Ligue 1'de forma giydiği 963 dakikada sadece bir gol atabildi.

- Lille forması giyen Jonathan Bamba, Ligue 1 kariyerinde Marsilya'ya karşı sahaya çıktığı maçlarda beş gole doğrudan katkı sağladı (2 gol & 3 asist).

EKSİKLER, CEZALILAR

Marsilya: Amavi

Lille: Xeka, Sanches

MUHTEMEL 11'LER

Marsilya: Mandanda; Sarr, Gonzalez, Caleta-Carr, Nagatomo; Rongier, Kamara, Sanson; Thauvin, Benedetto, Payet

Lille: Maignan; Zeki Çelik, Fonte, Botman, Bradaric; Ikone, Andre, Soumare, Bamba; Burak Yılmaz, David



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