TÜRŞAD, Develi'ye set vermedi

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 20. hafta mücadelesinde TÜRŞAD, sahasında Develi Belediyespor'u 3-0 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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TÜRŞAD, Develi'ye set vermedi
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12 Mart 2023 17:12
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 20. hafta mücadelesinde TÜRŞAD, sahasında Develi Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

Salon: Bitlis Adilcevaz

Hakemler: Zeki Bocutcu, Erhan Alparslan

TÜRŞAD: Vukasinovic, Hakan Polat, Saadat, Mika, Cüneyt Dağcı, Vefa Yılmaz (Ümit Demir, Ali Alp Çayır, İzzet Alp Akkuş, Görkem Sertel)

Develi Belediyespor: İbrahim Emet, Synytsia, Stankovic, Ahmet Samet Baltacı, Miskevich, Abdullah Çam (Alperay Demirciler, Ali İhsan Heper, Berkan Bozan, Boyanov, Berkan Eryüz, Hamdi Erkan)

Setler: 29-27, 25-21, 25-19

Süre: 90 dakika (36, 28, 26)

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