TÜRŞAD, Arkas Spor'u 3-1 mağlup etti

SMS Grup Efeler Ligi'nin 9. hafta mücadelesinde TÜRŞAD, Arkas Spor'u 3-1 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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TÜRŞAD, Arkas Spor'u 3-1 mağlup etti
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24 Kasım 2024 16:57
SMS Grup Efeler Ligi'nin 9. hafta mücadelesinde TÜRŞAD, Arkas Spor'u 3-1 yendi.
 Salon: Adilcevaz Voleybol Sahası

Hakemler: Recep Karakoç, Ramazan Demiröz

TÜRŞAD: Vefa Yılmaz, Enes Atlı, İbrahim Emet, Gjorgiev, Marco, Alexis (Taha Erden, Alparslan Koç, Burak Topçu, Rahmi Çağlar Aksoy, Kadir Bircan, Burak Mert)

Arkas Spor: Ertuğrul Gazi Metin, Carissio, Burutay Subaşı, Burakhan Tosun, Grozer, Gökçen Yüksel (Melih Sıratça, Abdulsamet Yalçın, Zenger, Can Koç, Ulaş Onur Topbaşlı)

Setler: 27-25, 22-25, 29-27, 25-18

Süre: 138 dakika (38, 32, 37, 31)

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