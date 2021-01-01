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Turner'ın "NBA'e hoş geldin" anı, Cousins ile olmuş!

Indiana Pacers pivotu Myles Turner, "NBA'e hoş geldin" anının eski NBA yıldızı DeMarcus Cousins'a karşı gerçekleştiğini anlattı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Indiana Pacers pivotu Myles Turner, "NBA'e hoş geldin" anının eski NBA yıldızı DeMarcus Cousins'a karşı gerçekleştiğini anlattı.

ClutchPoints'ten Mark Haynes ile yakın zamanda yaptığı bir röportajda Turner, "NBA'e hoş geldin" anının, en iyi dönemindeki Cousins'a karşı oynamak zorunda kaldığında gerçekleştiğini açıkladı:

"Ertesi gece, Sacramento'ya gidiyorduk ve en iyi dönemindeki Demarcus Cousins'a karşı oynayacaktım. Ve o dönemde Boogie, genelde sırtı dönük oynardı. İnsanlar onun üçlüklerine ve top hakimiyetine falan alışkın. Onları da yapıyordu ama o noktada doğrudan sırtı dönük oynayan DeMarcus Cousins'dı.

Adam beni resmen tekme tokat dövmüştü. Sanırım 45 sayı falan atmıştı. 50 de atabilirdi, elimden bir şey gelmezdi. Onu durdurmak için yapabileceğim tek bir şey yoktu. Kariyer rekorunuzu kırıp zirveyi gördükten sonra, domine edilip dibi görüyorsunuz. Bir molada ciddi ciddi koça bakıp, ne yapacağımı bilmediğimi söylemiştim."

Sakatlıklarından önce Cousins, boyalı alanda ligin en iyi skorerlerinden biriyken, aynı zamanda dış bölgede de belli becerilere sahip bir oyuncuydu.


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