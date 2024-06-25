Türkiye-Yunanistan sınırında maç oynandı

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) koordinatörlüğünde Pazarkule Sınır Kapısı'nda Türk, Yunan ve Alman öğrencilerin katılımıyla voleybol dostluk maçı yapıldı.



Avrupa Birliği Erasmus Gençlik Programı kapsamında yürütülen ve 18 ay önce başlatılan "Advan+AGE" Projesi'nin kapanış programı sınır kapısında gerçekleşti.



Türkiye Voleybol Federasyonu, Ankara Üniversitesi, İtalya Voleybol Federasyonu ile sivil toplum kuruluşlarından Alman SGRIM V ve Yunanistan Fix Art'ın ortaklığıyla voleybol maçı organize edildi.



Projede yer alan Türk, Yunan ve Alman öğrenciler sınır kapısında oluşturulan sahada dostluk maçı gerçekleştirdi.



Karşılaşma sırasında Türk ve Yunan müzikleri de çalındı.





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