"Türkiye" yazılı topa vurmayan Enes'e Trabzonspor'dan hediye

Üzerinde "Türkiye" yazan topla oynamak istemeyen 15 yaşındaki Enes'e, Trabzonspor top ve forma gönderdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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'Türkiye' yazılı topa vurmayan Enes'e Trabzonspor'dan hediye
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20 Şubat 2023 17:05
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde üzerinde "Türkiye" yazılı futbol topu ile oynamak istemeyen depremzede çocuğa, Trabzonspor Kulübünün gönderdiği top ve forma hediye edildi.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, deprem felaketinden etkilenen Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde üzerinde "Türkiye" yazılı topu, oynamak yerine kenara koyan Enes Akpınar'a top ve forma gönderildiği ifade edildi.

Çadır kentte kalan 15 yaşındaki Akpınar'ın videosunu izleyen kulüp asbaşkanı Ertuğrul Doğan'ın talimatıyla gönderilen top ve Trabzonspor formasının çocuğa teslim edildiği belirtilen açıklamada, Akpınar'a ayrıca deprem bölgesindeki görevliler tarafından Fenerbahçe oyun seti de hediye edildiği aktarıldı.

Afşin ilçesinde üzerinde "Türkiye" yazılı topu gördüğünde, "Üzerinde Türkiye yazıyor, ben o topa vurmam." diyen Enes Akpınar'ın görüntüleri, sosyal medyada paylaşılmıştı.

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