10 Ağustos
Rizespor-Göztepe
0-3
10 Ağustos
Eyüpspor-Konyaspor
0-345'
10 Ağustos
Bandırmaspor-Sakaryaspor
1-1
10 Ağustos
Boluspor-Belediye Vanspor
2-3
10 Ağustos
Bodrum FK-Pendikspor
1-145'
10 Ağustos
Ahlatçı Çorum FK-Amed Sportif
1-0DA
10 Ağustos
PEC Zwolle-FC Twente
1-0
10 Ağustos
Ajax-Telstar
2-0
10 Ağustos
Alkmaar-FC Groningen
4-1
10 Ağustos
FC Utrecht-Heracles
4-0
10 Ağustos
Bochum-Elversberg
2-0
10 Ağustos
Hertha Berlin-Karlsruher SC
0-0
10 Ağustos
Holstein Kiel-Arminia Bielefeld
0-2
10 Ağustos
RAAL La Louviere-Sporting Charleroi
1-0
10 Ağustos
Anderlecht-Zulte Waregem
2-3
10 Ağustos
Standard Liege-Genk
2-1
10 Ağustos
Royal Antwerp-OH Leuven
3-1
10 Ağustos
C.Palace-Liverpool
5-4

Türkiye Yamaç Paraşütü Şampiyonası, Kayseri'de sürüyor
Türkiye Yamaç Paraşütü Şampiyonası ve Dünya Kupası Ön Eleme Şampiyonası, Kayseri'de devam ediyor.

Türkiye Hava Sporları Federasyonu tarafından Kayseri'de düzenlenen şampiyona, 2 bin rakımlı Ali Dağı'nda gerçekleştiriliyor.

Şampiyonanın ikinci gününde 8 ülkeden 120 sporcu mücadele ediyor.

Bugün yaklaşık 79 kilometrelik parkurda mücadele edecek sporcular, Develi ilçesi yakınlarına iniş yapacak.

Şampiyona, 14 Ağustos'ta sona erecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
2 Konyaspor 1 1 0 0 3 0 3
3 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
7 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
8 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
9 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
10 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
11 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
12 Kocaelispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Trabzonspor 0 0 0 0 0 0 0
14 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
15 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
16 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
17 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
18 Eyüpspor 1 0 0 1 0 3 0
