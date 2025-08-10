Türkiye Yamaç Paraşütü Şampiyonası, Kayseri'de sürüyor

Türkiye Yamaç Paraşütü Şampiyonası ve Dünya Kupası Ön Eleme Şampiyonası, Kayseri'de devam ediyor.



Türkiye Hava Sporları Federasyonu tarafından Kayseri'de düzenlenen şampiyona, 2 bin rakımlı Ali Dağı'nda gerçekleştiriliyor.



Şampiyonanın ikinci gününde 8 ülkeden 120 sporcu mücadele ediyor.



Bugün yaklaşık 79 kilometrelik parkurda mücadele edecek sporcular, Develi ilçesi yakınlarına iniş yapacak.



Şampiyona, 14 Ağustos'ta sona erecek.



