Türkiye, sutopunda Yunanistan'a mağlup

Türkiye, LEN Erkekler Avrupa Gençler Sutopu Şampiyonası D Grubu'ndaki ikinci maçında Yunanistan'a 16-5 mağlup oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Türkiye, sutopunda Yunanistan'a mağlup
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13 Eylül 2021 16:33
Türkiye, LEN Erkekler Avrupa Gençler Sutopu Şampiyonası D Grubu'ndaki ikinci maçında Yunanistan'a 16-5 yenildi.

Malta'nın ev sahipliği yaptığı organizasyonda Türkiye, D Grubu'ndaki ikinci maçında Yunanistan ile karşılaştı.

Rakibine 16-5 yenilen milli takımın gollerini Ömer Sezai Şaylı (2), Metin Karabenli (2) ve Efe Kuloğlu kaydetti.

Türkiye, gruptaki üçüncü maçında yarın TSİ 18.40'ta Gürcistan ile karşılaşacak.


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