Türkiye, sutopunda Yunanistan'a mağlup

Türkiye, LEN Erkekler Avrupa Gençler Sutopu Şampiyonası D Grubu'ndaki ikinci maçında Yunanistan'a 16-5 yenildi.
Malta'nın ev sahipliği yaptığı organizasyonda Türkiye, D Grubu'ndaki ikinci maçında Yunanistan ile karşılaştı.
Rakibine 16-5 yenilen milli takımın gollerini Ömer Sezai Şaylı (2), Metin Karabenli (2) ve Efe Kuloğlu kaydetti.
Türkiye, gruptaki üçüncü maçında yarın TSİ 18.40'ta Gürcistan ile karşılaşacak.
Malta'nın ev sahipliği yaptığı organizasyonda Türkiye, D Grubu'ndaki ikinci maçında Yunanistan ile karşılaştı.
Rakibine 16-5 yenilen milli takımın gollerini Ömer Sezai Şaylı (2), Metin Karabenli (2) ve Efe Kuloğlu kaydetti.
Türkiye, gruptaki üçüncü maçında yarın TSİ 18.40'ta Gürcistan ile karşılaşacak.