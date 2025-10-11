Türkiye rekortmeni 15 yaşındaki Yağmur Tosun, dünya 3'üncüsü oldu

FRANSA'nın Douai kentinde 9-12 Ekim tarihleri arasında yapılan Dünya Kadınlar Bocce (Petank) Şampiyonası'nda Türkiye rekortmeni Yağmur Tosun (15), dünya 3'üncüsü oldu.Fransa'nın Douai kentinde devam eden ve 45 ülkenin katıldığı Dünya Kadınlar Bocce (Petank) Şampiyonası'nda Samsunspor ve Türk Milli Takımı sporcusu Yağmur Tosun, altın nokta yarışlarında dünya 3'üncüsü oldu. Tosun, ilk 2 günde yapılan yarışmalarda rakiplerini eleyerek ilk 16'ya kaldı. Sıralama atışlarında ilk 8'e girmeyi başaran Türkiye rekortmeni Tosun, Kamboçyalı rakibini eleyerek yarı finale yükseldi. Yarı final maçında ise İspanyol rakibine 26-25 yenilen Yağmur Tosun, dünya 3'üncüsü oldu.Oyuncuyla gurur duyduğunu belirten Bocce Milli Takım Antrenörü Gökhan Bozdemir,dedi.