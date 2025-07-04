Türkiye Okçuluk Şampiyonası sona erdi!

2025 ASES Türkiye Okçuluk Şampiyonası tüm kategorilerdeki final atışlarıyla sona erdi.

calendar 04 Temmuz 2025 17:00
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Türkiye Okçuluk Şampiyonası sona erdi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



 

2025 ASES Türkiye Okçuluk Şampiyonası tüm kategorilerdeki final atışlarıyla sona erdi.

Düzce Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Okçuluk Federasyonunca Düzce Belediyesinin desteğiyle Düzce Şehir Stadı'nda düzenlenen şampiyonada 140 kulüpten 400 sporcu mücadele etti.


Şampiyonanın 5. gününde finale yükselen tüm kategorilerdeki sporcular atışlarını yaptı.

Final atışlarının ardından dereceye giren bazı sporculara madalya ve kupaları, Düzce Valisi Selçuk Aslan, Türkiye Okçuluk Federasyonu Genel Sekreteri Sirer Aydın, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı ve protokol üyeleri tarafından verildi.

Derece yaparak Türkiye Okçuluk Milli Takım seçmelerine katılma hakkı kazananlar ise itiraz süresinin sona ermesinin ardından açıklanacak.

SON HABERLER
Tümü
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.