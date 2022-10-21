Türkiye Kupası'nda 4. Tur eşleşmeleri belli oldu!

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu kura çekimi gerçekleştirildi.
Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda 54 takım seri başı sistemine göre eşleşti. Müsabakalar 8-9-10 Kasım'da tek maç eleme usulüne göre oynanacak.
Konyaspor, Sivasspor, Fenerbahçe , Başakşehir ve Trabzonspor ise kupaya 5. turdan katılacak.
İŞTE EŞLEŞMELER:
Beşiktaş - Serik Belediyespor
Galatasaray - Yeşilyurt DÇ Ofspor
Sivas Belediyespor - Yukatel Kayserispor
BB Erzurumspor - Esenler Erokspor
Eyüpspor - Düzcespor
Göztepe - Bucaspor
Denizlispor - Şanlıurfaspor
Ümraniyespor - Efeler 09 FK
Alanyaspor - Sakaryaspor
Gençlerbirliği - Bayburt Özel İdarespor
Bandırmaspor - Karacabey Belediye Spor
İstanbulspor - Etimesgut Belediyespor
Gaziantep FK - Belediye Kütahyaspor
Adana Demirspor - Nazille Belediyespor
Giresunspor - Ankaraspor
Ankaragücü - Amed Sportif Faaliyetler
Kasımpaşa - 1461 Trabzon
Ankara Keçiörengücü - Bulvarspor
Samsunspor - Adanaspor
Altınordu - Bodrumspor
Boluspor - Tarsus İdmanyurdu
Manisa FK - 23 Elazığ FK
Yeni Malatyaspor - Uşakspor
Tuzlaspor - Isparta 32 Spor
Karagümrük - Kırşehirspor
Antalyaspor - Pendikspor
Rizespor - Kırklarelispor
Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda 54 takım seri başı sistemine göre eşleşti. Müsabakalar 8-9-10 Kasım'da tek maç eleme usulüne göre oynanacak.
Konyaspor, Sivasspor, Fenerbahçe , Başakşehir ve Trabzonspor ise kupaya 5. turdan katılacak.
İŞTE EŞLEŞMELER:
Beşiktaş - Serik Belediyespor
Galatasaray - Yeşilyurt DÇ Ofspor
Sivas Belediyespor - Yukatel Kayserispor
BB Erzurumspor - Esenler Erokspor
Eyüpspor - Düzcespor
Göztepe - Bucaspor
Denizlispor - Şanlıurfaspor
Ümraniyespor - Efeler 09 FK
Alanyaspor - Sakaryaspor
Gençlerbirliği - Bayburt Özel İdarespor
Bandırmaspor - Karacabey Belediye Spor
İstanbulspor - Etimesgut Belediyespor
Gaziantep FK - Belediye Kütahyaspor
Adana Demirspor - Nazille Belediyespor
Giresunspor - Ankaraspor
Ankaragücü - Amed Sportif Faaliyetler
Kasımpaşa - 1461 Trabzon
Ankara Keçiörengücü - Bulvarspor
Samsunspor - Adanaspor
Altınordu - Bodrumspor
Boluspor - Tarsus İdmanyurdu
Manisa FK - 23 Elazığ FK
Yeni Malatyaspor - Uşakspor
Tuzlaspor - Isparta 32 Spor
Karagümrük - Kırşehirspor
Antalyaspor - Pendikspor
Rizespor - Kırklarelispor
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