Türkiye Kupası'nda 2. hafta programı belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. hafta maçlarının programı açıklandı.
İşte TFF'nin açıkladığı fikstüre göre 2. hafta maçlarının tarihi;
4 ŞUBAT SALI
13.00 Kocaelispor - Sivasspor (D Grubu)
15.30 Başakşehir - Çorum FK (C Grubu)
18.00 Konyaspor - Eyüpspor (C Grubu)
20.30 Beşiktaş - Kırklarelispor (D Grubu)
5 ŞUBAT ÇARŞAMBA
13.00 İskenderunspor - Trabzonspor (A Grubu)
15.30 Sipay Bodrum FK - Antalyaspor (D Grubu)
18.00 Çaykur Rizespor - Ankaragücü (A Grubu)
20.30 Fenerbahçe - Erzurumspor FK (B Grubu)
6 ŞUBAT PERŞEMBE
13.00 İstanbulspor - Kasımpaşa (B Grubu)
16.00 Boluspor - Galatasaray (C Grubu)
18.30 Alanyaspor - Fatih Karagümrük (A Grubu)
20.45 Göztepe - Gaziantep FK (B Grubu)
İşte TFF'nin açıkladığı fikstüre göre 2. hafta maçlarının tarihi;
4 ŞUBAT SALI
13.00 Kocaelispor - Sivasspor (D Grubu)
15.30 Başakşehir - Çorum FK (C Grubu)
18.00 Konyaspor - Eyüpspor (C Grubu)
20.30 Beşiktaş - Kırklarelispor (D Grubu)
5 ŞUBAT ÇARŞAMBA
13.00 İskenderunspor - Trabzonspor (A Grubu)
15.30 Sipay Bodrum FK - Antalyaspor (D Grubu)
18.00 Çaykur Rizespor - Ankaragücü (A Grubu)
20.30 Fenerbahçe - Erzurumspor FK (B Grubu)
6 ŞUBAT PERŞEMBE
13.00 İstanbulspor - Kasımpaşa (B Grubu)
16.00 Boluspor - Galatasaray (C Grubu)
18.30 Alanyaspor - Fatih Karagümrük (A Grubu)
20.45 Göztepe - Gaziantep FK (B Grubu)