Türkiye Kupası'nda 2. hafta programı belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. hafta maçlarının programı açıklandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Türkiye Kupası'nda 2. hafta programı belli oldu
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21 Ocak 2025 13:10
Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. hafta maçlarının programı açıklandı.

İşte TFF'nin açıkladığı fikstüre göre 2. hafta maçlarının tarihi;

4 ŞUBAT SALI
13.00 Kocaelispor - Sivasspor (D Grubu)
15.30 Başakşehir - Çorum FK (C Grubu)
18.00 Konyaspor - Eyüpspor (C Grubu)
20.30 Beşiktaş - Kırklarelispor (D Grubu)

5 ŞUBAT ÇARŞAMBA

13.00 İskenderunspor - Trabzonspor (A Grubu)
15.30 Sipay Bodrum FK - Antalyaspor (D Grubu)
18.00 Çaykur Rizespor - Ankaragücü (A Grubu)
20.30 Fenerbahçe - Erzurumspor FK (B Grubu)

6 ŞUBAT PERŞEMBE

13.00 İstanbulspor - Kasımpaşa (B Grubu)
16.00 Boluspor - Galatasaray (C Grubu)
18.30 Alanyaspor - Fatih Karagümrük (A Grubu)
20.45 Göztepe - Gaziantep FK (B Grubu)



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