Türkiye Kupası'nda 2. hafta programı belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. hafta maçlarının programı açıklandı.

İşte TFF'nin açıkladığı fikstüre göre 2. hafta maçlarının tarihi;13.00 Kocaelispor - Sivasspor (D Grubu)15.30 Başakşehir - Çorum FK (C Grubu)18.00 Konyaspor - Eyüpspor (C Grubu)20.30 Beşiktaş - Kırklarelispor (D Grubu)13.00 İskenderunspor - Trabzonspor (A Grubu)15.30 Sipay Bodrum FK - Antalyaspor (D Grubu)18.00 Çaykur Rizespor - Ankaragücü (A Grubu)20.30 Fenerbahçe - Erzurumspor FK (B Grubu)13.00 İstanbulspor - Kasımpaşa (B Grubu)16.00 Boluspor - Galatasaray (C Grubu)18.30 Alanyaspor - Fatih Karagümrük (A Grubu)20.45 Göztepe - Gaziantep FK (B Grubu)