Hull City, Watford'a mağlup oldu!

İngiltere Championship'in 41. haftasında Hull City, Watford'a deplasmanda 1-0 mağlup oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Hull City, Watford'a mağlup oldu!
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08 Nisan 2025 23:43
İngiltere Championship'in 41. haftasında Hull City, Watford deplasmanına konuk oldu. Hull City, mücadeleden 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.

Mücadelede Watford'un golünü 55. dakikada Moussa Sissoko attı.

Bu sonucun ardından Hull City, 44 puanda kaldı. Watford, 56 puana yükseldi.

Ligin bir sonraki haftasında Hull City, sahasında Coventry ile karşılaşacak. Watford, West Bromwich deplasmanına gidecek.

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