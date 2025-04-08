Türkiye-Slovenya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'taki dördüncü maçında Slovenya'yı Sivas'ta konuk edecek. Milliler, grupta topladığı 3 puanla üçüncü sırada bulunuyor. Slovenya ise grupta 3'te 3 yaparak 9 puanla liderlik koltuğunda yer alıyor. İşte, Türkiye-Slovenya maçı hakkında bilgiler...



Türkiye-Slovenya maçı, 8 Nisan Salı günü yapılacak.



Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak.



Karşılaşma, TRT Tabii Spor 6 kanalından canlı yayınlayacak.



MİLLİ TAKIMIN SON DURUMU



Grup maçlarına 1-0'lık İrlanda Cumhuriyeti mağlubiyetiyle başlayan milli takım, daha sonra Pendik Stadı'nda Yunanistan'ı 1-0 yendi.



Gruptaki üçüncü karşılaşmasında deplasmanda Slovenya'ya 3-0 kaybeden ay-yıldızlılar, rakibini sahasında yenerek puanını 6'ya çıkarmayı hedefliyor.

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