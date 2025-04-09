UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Bayern Münih ile Inter karşı karşıya geldi. Allianz Arena'daki maçı Inter, 2-1'lik skorla kazandı.
Bayern Münih, iç sahada oynamanın da verdiği avantajla karşılaşmaya daha baskılı başlayan taraf oldu. Alman ekibi, Michael Olise ve Harry Kane ile bulduğu fırsatları değerlendiremedi.
Karşılaşmanın ikinci yarısında Bayern Münih, beraberlik için rakip kaleye yüklendi. Alman ekibi, aradığı golü 85. dakikada Thomas Müller ile buldu ve maç 1-1'e geldi.
Inter, bu galibiyetle rövanş maçı öncesi avantajı cebine koydu.
İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 16 Nisan Çarşamba günü İtalya'da oynanacak.
Bayern Münih, iç sahada oynamanın da verdiği avantajla karşılaşmaya daha baskılı başlayan taraf oldu. Alman ekibi, Michael Olise ve Harry Kane ile bulduğu fırsatları değerlendiremedi.
❌Olise'nin vuruşu çok az farkla dışarıda! pic.twitter.com/GQCoZ6VFtW
— Sporxtv (@sporxtv) April 8, 2025
Inter, 38. dakikada öne geçti. Bu dakikada Marcus Thuram'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Lautaro Martinez, yaptığı şık vuruşla takımını öne geçirdi.
❌Harry Kane çok net pozisyonda kaçırdı! pic.twitter.com/bVB6tTOqt0
— Sporxtv (@sporxtv) April 8, 2025
Inter, Martinez'in attığı golle Bayern Münih karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
⚽Inter, Lautaro Martinez ile Bayern Münih karşısında öne geçti. pic.twitter.com/tI0dQrSLcX
— Sporxtv (@sporxtv) April 8, 2025
Karşılaşmanın ikinci yarısında Bayern Münih, beraberlik için rakip kaleye yüklendi. Alman ekibi, aradığı golü 85. dakikada Thomas Müller ile buldu ve maç 1-1'e geldi.
Inter, 88. dakikada Davide Frattesi ile bir kez daha golü buldu ve 2-1 öne geçerek maçı da bu skorla kazandı.
Thomas Müller klasiği pic.twitter.com/bQ7fJ7fP3V
— Sporxtv (@sporxtv) April 8, 2025
Inter'de milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, mücadelede 90 dakika sahada kaldı.
Frattesi'den anında cevap! Bayern'in sevinci çok kısa sürdü! Inter deplasmanda 2-1 önde! pic.twitter.com/UzKoPYmfEg
— Sporxtv (@sporxtv) April 8, 2025
Inter, bu galibiyetle rövanş maçı öncesi avantajı cebine koydu.
İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 16 Nisan Çarşamba günü İtalya'da oynanacak.