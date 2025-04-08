Yusuf Özdemir için Fenerbahçe ve Galatasaray mesajı

Alanyaspor'un eski teknik direktörü Sami Uğurlu, Radyospor'da açıklamalarda bulundu.
Uğurlu, Alanyaspor'da forma giyen Yusuf Özdemir'in Fenerbahçe ve Galatasaray'da oynayabileceğini söyledi.
Sami Uğurlu, 24 yaşındaki futbolcu için yaptığı açıklamada, "Yusuf Özdemir ile Alanyaspor'da çalıştık. Yusuf Özdemir ülkemizdeki büyük takımlar için uygun bir bek profili. Yusuf'un ismi Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılıyor. Yusuf hem sol bek hem de sol önde oynayabilen bir futbolcu. Yusuf'un Galatasaray ve Fenerbahçe'de rahatlıkla oynayabileceğini düşünüyorum. Yusuf'un bu takımlarda oynamak için hem yeteneği hem de potansiyeli var." sözlerini sarf etti.
Geleceği hakkında da konuşan Uğurlu, "Kariyer planlamam yeni sezonda Süper Lig'de doğru bir kulüpte çalışmak. Bu sezonu maç izleyerek ve kendimi yenileyerek tamamlayacağım. Ekip olarak yeni sezonun hazırlıklarını yapmaya da başladık. Teknik direktör olarak ligin başlangıcında görev almak çok önemli. Çünkü hazırlık kampı ve transferleri yapabiliyorsunuz. Sezon içerisinde başarılı olmak için doğru planlama ve doğru oyun kurgusu çok önemli." dedi.
ALANYASPOR KARNESİ
Teknik direktör Fatih Tekke ile yolların ayrılmasının ardından göreve getirilen Sami Uğurlu yönetiminde Alanyaspor, 16 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı.
YUSUF ÖZDEMİR'İN PERFORMANSI
Alanyaspor'da bu sezon 30 maçta süre bulan Yusuf Özdemir, 3 gol attı ve 2 asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 2.6 milyon euro olarak gösterilen Yusuf Özdemir'in Alanyaspor ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
Uğurlu, Alanyaspor'da forma giyen Yusuf Özdemir'in Fenerbahçe ve Galatasaray'da oynayabileceğini söyledi.
Sami Uğurlu, 24 yaşındaki futbolcu için yaptığı açıklamada, "Yusuf Özdemir ile Alanyaspor'da çalıştık. Yusuf Özdemir ülkemizdeki büyük takımlar için uygun bir bek profili. Yusuf'un ismi Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılıyor. Yusuf hem sol bek hem de sol önde oynayabilen bir futbolcu. Yusuf'un Galatasaray ve Fenerbahçe'de rahatlıkla oynayabileceğini düşünüyorum. Yusuf'un bu takımlarda oynamak için hem yeteneği hem de potansiyeli var." sözlerini sarf etti.
Geleceği hakkında da konuşan Uğurlu, "Kariyer planlamam yeni sezonda Süper Lig'de doğru bir kulüpte çalışmak. Bu sezonu maç izleyerek ve kendimi yenileyerek tamamlayacağım. Ekip olarak yeni sezonun hazırlıklarını yapmaya da başladık. Teknik direktör olarak ligin başlangıcında görev almak çok önemli. Çünkü hazırlık kampı ve transferleri yapabiliyorsunuz. Sezon içerisinde başarılı olmak için doğru planlama ve doğru oyun kurgusu çok önemli." dedi.
ALANYASPOR KARNESİ
Teknik direktör Fatih Tekke ile yolların ayrılmasının ardından göreve getirilen Sami Uğurlu yönetiminde Alanyaspor, 16 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı.
YUSUF ÖZDEMİR'İN PERFORMANSI
Alanyaspor'da bu sezon 30 maçta süre bulan Yusuf Özdemir, 3 gol attı ve 2 asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 2.6 milyon euro olarak gösterilen Yusuf Özdemir'in Alanyaspor ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.