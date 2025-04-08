Rafa Silva için ayrılık sözleri!

Beşiktaş'ın eski futbolcularından Ali Tandoğan, siyah-beyazlıların gündemi ile ilgili Radyospor'da Mustafa Özgür Sancar'a açıklamalarda bulundu.
Ali Tandoğan, "Rafa Silva, Galatasaray derbisinde neredeyse 60 metre top sürerek gol atıyor. Göztepe maçında altı pastan boş kaleye vuramıyor. Kasımpaşa maçında boş kaleye golü yapamadı. Üstelik pas seçenekleri vardı. Pas verse arkadaşları gol atacak. Ama o kendine çalışıyor, çünkü artık 'Ben Beşiktaş'ta şampiyon olamam, kendimi daha fazla göstereyim, transfer yapayım' diye düşünüyor. Ayrılmayı düşünen bir futbolcunun davranışlarını sergiliyor. Eski bir futbolcu olduğum için bunu görebiliyorum" dedi.
ARTHUR MASUAKU
Zaman zaman Beşiktaş taraftarının protestosuna maruz kalan Masuaku'nun Süper Lig'in en iyi sol beklerinden bir tanesi olduğunu belirten Ali Tandoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Masuaku ne kadar iyi ise Swensson bir o kadar kötü. Ben de sağ bektim. Büyük takımda böyle bir sağ bek olmaz. Savunma yapıyor, ama topu kullanamıyor. Sürekli geriye dönüp, basit pasları deniyor. Topu oyuna sokma yeteneği sıfır.
Beşiktaş ondan hücumda zerre kadar fayda sağlamıyor. Masuaku ise tam tersi, en çok bindirme yapan, pozisyon hatası yapmayan bir oyuncu. Mücadeleci ve çok koşuyor. Bence hem ligin hem de Beşiktaş'ın en iyi oyuncusu. Bugün Beşiktaş Masuaku'yu bıraktım' dese anında Galatasaray ya da Fenerbahçe onu alır."
RAFA SILVA'NIN İSTATİSTİKLERİ
Beşiktaş'ta bu sezon 41 maçta süre bulan 31 yaşındaki Rafa Silva, 14 gol attı ve 11 asist yaptı.
Ali Tandoğan, "Rafa Silva, Galatasaray derbisinde neredeyse 60 metre top sürerek gol atıyor. Göztepe maçında altı pastan boş kaleye vuramıyor. Kasımpaşa maçında boş kaleye golü yapamadı. Üstelik pas seçenekleri vardı. Pas verse arkadaşları gol atacak. Ama o kendine çalışıyor, çünkü artık 'Ben Beşiktaş'ta şampiyon olamam, kendimi daha fazla göstereyim, transfer yapayım' diye düşünüyor. Ayrılmayı düşünen bir futbolcunun davranışlarını sergiliyor. Eski bir futbolcu olduğum için bunu görebiliyorum" dedi.
ARTHUR MASUAKU
Zaman zaman Beşiktaş taraftarının protestosuna maruz kalan Masuaku'nun Süper Lig'in en iyi sol beklerinden bir tanesi olduğunu belirten Ali Tandoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Masuaku ne kadar iyi ise Swensson bir o kadar kötü. Ben de sağ bektim. Büyük takımda böyle bir sağ bek olmaz. Savunma yapıyor, ama topu kullanamıyor. Sürekli geriye dönüp, basit pasları deniyor. Topu oyuna sokma yeteneği sıfır.
Beşiktaş ondan hücumda zerre kadar fayda sağlamıyor. Masuaku ise tam tersi, en çok bindirme yapan, pozisyon hatası yapmayan bir oyuncu. Mücadeleci ve çok koşuyor. Bence hem ligin hem de Beşiktaş'ın en iyi oyuncusu. Bugün Beşiktaş Masuaku'yu bıraktım' dese anında Galatasaray ya da Fenerbahçe onu alır."
RAFA SILVA'NIN İSTATİSTİKLERİ
Beşiktaş'ta bu sezon 41 maçta süre bulan 31 yaşındaki Rafa Silva, 14 gol attı ve 11 asist yaptı.