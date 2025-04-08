Karşıyaka'da tedaviler devam ediyor

Karşıyaka Erkek Basketbol Takımı'nda sakatlığı bulunan oyuncuların tedavisi sürüyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Karşıyaka'da tedaviler devam ediyor
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08 Nisan 2025 21:29
Karşıyaka Erkek Basketbol Takımı'nda sakatlıkları bulunan Roberto Gallinat ve Austin Hollins'in tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Bursaspor Yörsan maçında geçirdiği omuz travması sonrasında sağ omzundaki sakatlığı devam eden Roberto Gallinat'ın tedavisinin sağlık ekibi tarafından titizlikle sürdürüldüğü belirtildi.

Dün (Pazartesi) antrenman sırasında sağ arka uyluk kasında ağrı hisseden Austin Hollins'in de yapılan tetkiklerinde 1. derece kas yaralanması tespit edildiği ve oyuncunun tedavisine başlandığı aktarıldı.

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